DeAndre Hopkins encerra rumores de saída de maneira brilhante para os fãs do Arizona Cardinals

Taqui tem havido conversas constantes sobre Arizona Cardinals‘receptor amplo DeAndre Hopkins, que é um dos ativos mais importantes da equipe, sem dúvida. Muitos torcedores do Cardinals acreditavam que o astro estava prestes a deixar o time em busca de melhores oportunidades de vencer um Super Bowl. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade, de acordo com o próprio Hopkins. Ele foi para a mídia social para desafiar qualquer afirmação sobre seu futuro e falar sobre ele querer deixar o Arizona Cardinals. Hopkins queria responder a isso com um vídeo que compartilhou nas redes sociais. No vídeo, DeAndre marcou um local como Phoenix, Arizona.

De onde vieram os rumores sobre DeAndre Hopkins?

Inicialmente, rumores de que o Arizona Cardinals pretendia negociar o terceiro lugar geral Rascunho escolha e DeAndre Hopkins para o Titãs do Tenessee começou a inundar as redes sociais. Isso não aconteceu e a equipe recebeu a terceira escolha geral para o Houston Texans. Dias depois, o GM Monti Ossenfort negou que os Cardinals tenham pensado em qualquer negociação e ele está constantemente em contato com seu círculo mais próximo. Além disso, o jogador nunca disse especificamente que queria uma troca. CBS Sports relata que a equipe ofereceu outras franquias para falar com Hopkins ou seu agente sobre um possível acordo. DeAndre Hopkins aproveitou seu tempo no Cardinals desde que chegou e confirmou que não vai a lugar nenhum.

Mas não podemos ser ingênuos de pensar que ele nunca falou com nenhuma outra franquia quando teve permissão da equipe para isso. Provavelmente, ele nunca chegou a um acordo que o satisfizesse mais do que os cardeais podem oferecer. Atualmente, DeAndre Hopkins tem um teto salarial de $ 30,75 milhões e não seria loucura pensar que os Cardinals concordariam em receber algum valor do veterano WR enquanto ainda podem. Existe uma grande possibilidade de que essa história ainda não tenha acabado e DeAndre Hopkins ainda possa se mudar para um novo time. No entanto, as chances são de que ele permaneça na equipe para a próxima temporada.