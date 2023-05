DeAndre Hopkins está aberto para jogar com os Browns e se reunir com Deshaun Watson

Tele entressafra da NFL tem estado alvoroçada com especulações sobre o próximo destino para ex- Arizona Cardinals receptor amplo, DeAndre Hopkins. Desde sua saída do clube, rumores de trocas circulam em torno de Hopkins, mas até agora nenhum acordo concreto se materializou.

À medida que nos aproximamos da última semana de maio, uma coisa é clara: Hopkins, um dos mais talentosos recebedores do futebol, terá a liberdade de escolher seu time para a temporada de 2023. Numerosas equipes foram ligadas a Hopkins, com potências como o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills aparecendo como os principais candidatos para reforçar sua lista e aumentar suas chances de ganhar um Super Bowl.

No entanto, uma reviravolta interessante surgiu na forma da Cleveland Browns. Jeremy Fowler da ESPN sugere que os Browns podem ser uma opção viável para Hopkins, com o receptor potencialmente aberto a se reunir com seu ex-companheiro de equipe, Deshaun Watson. Dov Kleiman acrescenta que, embora os Browns possam não ser considerados os favoritos na busca por Hopkins, eles podem ser um azarão na corrida.

Incerteza envolve o futuro de DeAndre Hopkins

Esta não é a primeira vez que tal possibilidade é mencionada. O próprio Watson abordou o assunto no início da entressafra durante uma aparição no “O Q com Quincy Avery” podcast. Watson enfatizou que a viabilidade da mudança dependeria de vários fatores, como espaço no teto salarial e possíveis negociações comerciais. Ele também destacou sua amizade existente com Hopkins e sua próxima reunião para discutir suas opções.

O principal obstáculo para as equipes interessadas em adquirir Hopkins tem sido seu substancial salário de US$ 19,45 milhões. Mesmo no mercado aberto, Hopkins supostamente busca um dia de pagamento significativo, complicando ainda mais as coisas para potenciais pretendentes. No entanto, a incerteza em torno de seu futuro mantém os fãs e analistas tentando adivinhar onde Hopkins irá parar.

Quer seja Cleveland ou outra equipe, uma coisa é certa: a próxima jogada de Hopkins permanece incerto. Com a ampla gama de possibilidades em jogo, os entusiastas do futebol aguardam ansiosamente a resolução desta intrigante saga de entressafra.