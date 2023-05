Debate sobre classicismo da Barbie leva fãs a defender boneca como acessível

Um ex-proprietário de brinquedos afirmou que a Barbie nunca foi para os falidos e oprimidos, mas sim para os ricos/privilegiados – no entanto, como a rainha disse uma vez … as lembranças podem variar.

Um debate feroz – que tem sido em grande parte unilateral – se desenrolou em Twitter neste fim de semana … isso, depois do comediante Avery Edison postou um tweet que claramente PO’d fãs da Barbie em todos os lugares, que saíram em massa para corrigir sua opinião sobre a acessibilidade da boneca, historicamente.

Em seus comentários OG, que foram excluídos, ela escreveu … “não sei se isso é totalmente justo, mas quando alguém diz ‘cresci amando a Barbie’, ouço ‘minha família não era pobre'”. para descrever as crianças que tinham Barbies crescendo como aquelas que “tinham contas de poupança e saíam de férias”. Avery também convidou descaradamente o discurso da Barbie em um tweet de acompanhamento.

Bem, o Twitter estava definitivamente pronto para isso – os usuários inundaram seus comentários e retuítes em massa com muitas sobrancelhas levantadas e perguntas … como, onde você comprou suas Barbies?

Vamos mesmo reescrever a história e fingir que as bonecas Barbie eram exclusividades raras reservadas apenas para as elites? pic.twitter.com/WpVuhxA5c4

A razão … parece que as bonecas Barbie são realmente muito baratas, e talvez sempre tenham sido – o que vai contra o que a AE estava sugerindo – ou seja, que elas eram indicadores de classe e riqueza, que é algo que a maioria das pessoas não parecem concordar.

Na verdade, alguns até abriram catálogos antigos que datam dos anos 60 e 70… e aí, também, as bonecas parecem ter preços razoáveis. As bonecas American Girl, por outro lado, são os brinquedos das “crianças ricas” – pelo menos esse parece ser o consenso no Twitter. Em outras palavras, o Twitter estava gritando “ERRADO!!!” e bem alto também. Então, o que o tweeter original pensa agora?