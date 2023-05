Declarando Imóvel Alugado no Imposto de Renda: Guia de Aprendizagem

Hoje nós passaremos algumas informações para que você aprenda a declarar imóvel alugado no Imposto de Renda.

O Imposto de Renda é uma obrigação anual para os contribuintes brasileiros. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre como declarar gastos com imóveis alugados.

Pensando nisso, separamos algumas das principais informações para te explicar como declarar este tipo de imóvel. Assim como, orientar você a evitar erros que possam levar a situações indesejadas com a Receita Federal.

Por isso, não deixe de ler até o final, para obter todos os conhecimentos necessários sobre o Imposto de Renda e como declarar imóvel alugado.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda?

O Imposto de Renda precisa ser declarado por pessoas que receberam em 2022 uma renda tributável acima de R$ 28.559,70.

Além disso, também estão inclusas as situações a seguir: quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00 ou obteve ganho de capital na venda de bens, ou direitos sujeitos a imposto. Assim como, quem teve receita bruta em atividade rural acima de R$ 142.798,50 também precisarão entregar a declaração de Imposto de Renda em 2023.

Outros casos em que é necessário entregar a declaração do IR são:

Ter auferido qualquer receita com a venda de imóveis;

Possuir bens com valores acima de R$300,000,00;

Ter filho dependente (menor de 21 anos ou com 21 anos de idade caso seja estudante universitário ou do Ensino Técnico);

Receber pensão alimentícia com valor acima de R$ 24.751,75;

Ter rendimentos acima de R$40.000,00 por ano como pessoa jurídica.

A Receita Federal informa que a declaração do Imposto de Renda é obrigatória para todo cidadão que se encaixe em pelo menos uma das condições mencionadas acima.

Aliás, é importante lembrar que quem não cumprir com essa obrigação estará sujeito a multas e outras penalidades impostas pelo órgão. Então, fique atento e organize a documentação a tempo de enviar sua declaração ao Fisco dentro do prazo estipulado.

O que precisa ser declarado no Imposto de Renda?

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023 está se aproximando do fim. Por isso, é ideal ter atenção aos documentos e informações que precisam ser declarados.



Além dos rendimentos recebidos no ano calendário, é necessário informar bens e direitos, como imóveis alugados e investimentos financeiros e despesas realizadas, como saúde e educação. Por fim, o contribuinte deve ter atenção também a eventuais ganhos de capital, como venda de imóveis ou ações, e à tributação de rendimentos de fontes no exterior. Para facilitar o cumprimento dessa obrigação fiscal, é recomendado manter registros organizados ao longo do ano e buscar ajuda profissional, se necessário.

Como fazer a declaração de imóvel alugado no Imposto de Renda?

Então, se você tem um imóvel alugado, deve inseri-lo em sua declaração de Imposto de Renda.

O procedimento é relativamente simples, mas requer atenção aos detalhes. Pois, a lei brasileira determina que todas as receitas provenientes de aluguel devem ser incluídas na declaração do Imposto de Renda.

Os valores que o contribuinte deve declarar são o valor bruto do aluguel, ou seja, o valor que é pago pelo locatário, sem descontos. Além disso, também é preciso informar a Comissão de Administração, caso o imóvel seja administrado por uma imobiliária.

A partir dessas informações, o programa do Imposto de Renda calcula o valor do imposto que será devido, caso haja tributação.

É importante destacar que o pagamento do imposto só é necessário se o valor total ultrapassar o limite de isenção do IR. Para isso, é preciso levar em consideração outras despesas dedutíveis na declaração, como as médicas e educacionais, dependentes, entre outras.

Quais são os documentos necessários para declarar o imóvel alugado no Imposto de Renda?

Para declarar um imóvel alugado corretamente no Imposto de Renda, é preciso ter em mãos alguns documentos, como o contrato de locação e comprovantes de depósito ou transferência dos valores recebidos. Aliás, isso é importante para fazer a declaração com precisão e evitar erros que possam acarretar em problemas com a Receita Federal.

No contrato de locação, devem constar informações importantes como o valor do aluguel, o nome do locatário, a duração do contrato, eventuais multas e reajustes. Logo, é essencial garantir que todas as informações do contrato estejam corretas e atualizadas.

Caso haja contrato de administração, é preciso ter o comprovante de pagamento da comissão da imobiliária, que também deve informar na declaração do Imposto de Renda.

Agora que você já sabe tudo sobre o Imposto de Renda e como declarar imóvel alugado, é só seguir as instruções para evitar problemas com a Receita Federal.