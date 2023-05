Declínio da Temperatura nas Cidades Brasileiras de Acordo com o Inmet

A temperatura vai descer nestas cidades brasileiras, segundo o Inmet. Então, para que você fique por dentro de tudo sobre esse assunto, nós separamos algumas das principais informações para te passar.

Além disso, ainda vamos dar algumas dicas de como se preparar para as quedas bruscas na temperatura. Assim, será mais fácil para evitar problemas de saúde e eventualidades negativas.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final. Desse modo, será mais fácil para obter todas as informações necessárias sobre o clima no Brasil segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

Acompanhe e confira:

Veja mais detalhes sobre queda de temperatura em cidades do Brasil

Com a chegada do inverno, é comum que as temperaturas em todo o país, comecem a cair. E nesta semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades brasileiras devem ter queda de temperatura ainda mais acentuada.

Sendo assim, confira abaixo quais são as cidades que terão baixas temperaturas nesta semana e as previsões do Inmet:

Curitiba (PR) – A capital paranaense deve registrar temperaturas mínimas de até 4°C nesta semana, acompanhadas de chuvas e nebulosidade. Florianópolis (SC) – Enquanto, na capital catarinense, a previsão é de que os termômetros cheguem a registrar 8°C durante a semana, com ventos de até 50 km/h. Porto Alegre (RS) – Aqui, a capital gaúcha também deve ter queda de temperatura nesta semana, com mínimas de 5°C e possibilidade de chuvas. São Paulo (SP) – Na maior cidade do país, a previsão é de mínimas entre 8°C e 10°C durante a semana, com possibilidade de chuvas e nebulosidade. Rio de Janeiro (RJ) – Por fim, na Cidade Maravilhosa, a previsão é de temperaturas mínimas entre 15°C e 17°C, acompanhadas de ventos de até 50 km/h.

Além dessas cidades, outras regiões do país também devem ter queda de temperatura nesta semana, como é o caso das cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Goiânia (GO).

Mas afinal, por que as temperaturas caem no inverno?

Segundo o Inmet, a queda de temperatura no inverno é causada pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. Durante essa estação, os raios solares atingem a região do Hemisfério sul de forma mais inclinada. Logo, o que faz com que a atmosfera terrestre receba menos calor.

Além disso, o inverno também é marcado por massas de ar frio que se deslocam pelo país, principalmente na região Sul e Sudeste. Desse modo, essas massas de ar são responsáveis pela queda de temperatura e formação de geadas em algumas regiões do país.

Como se preparar para a queda de temperatura?

Com a queda de temperatura, é importante que as pessoas tomem alguns cuidados para evitar problemas de saúde, como gripes, resfriados e outros problemas respiratórios.

Algumas medidas simples podem fazer a diferença. Por exemplo, como usar roupas adequadas para o frio, manter a casa aquecida e evitar locais com aglomeração de pessoas. Além disso, é fundamental manter a hidratação e ter uma alimentação saudável e equilibrada.

É importante lembrar também que, em algumas regiões do país, a queda de temperatura pode trazer riscos para a população em situação de rua. Por isso, é fundamental que as cidades ofereçam abrigos e auxílio para as pessoas que não têm onde se proteger do frio.

Como prevenir doenças causadas pela queda de temperatura?

É comum que com as quedas bruscas de temperatura ocorra uma maior susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Por isso, é importante estar atento a algumas medidas preventivas que podem evitar complicações à saúde.

Nos dias mais frios, é recomendado o uso de roupas quentes e confortáveis, sobretudo em regiões do corpo que estão mais expostas, como mãos, pés e cabeça. Assim, a hidratação também se torna fundamental, uma vez que a pele e as mucosas tendem a ficar mais ressecadas no inverno. Por último, manter a casa arejada e limpa é essencial, pois o acúmulo de poeira e ácaros pode agravar quadros alérgicos.

Outra medida importante é evitar aglomerações em ambientes fechados, uma vez que o contágio de viroses e infecções respiratórias é mais fácil acontecer. Os idosos, crianças e pessoas com baixa imunidade, devem ser ainda mais cautelosos, evitando sair de casa em dias mais extremos de frio e se protegendo adequadamente caso precisem fazer.

Agora que você já sabe quais são as cidades que terão queda de temperatura a partir desta semana e como evitar problemas de saúde com o clima ameno, é só seguir nossas dicas para não correr o risco de pegar gripes e resfriados durante o outono e inverno.