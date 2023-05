Decreto Nº 10.845/2020 – Confirmação do Feriado Nacional na Próxima Sexta-Feira (19/05) para Milhares de Brasileiros

Um dia a mais de descanso no fim de semana é tudo que o trabalhador precisa. O feriado é um momento em que ele pode relaxar, esquecer dos problemas do dia a dia, de suas atividades profissionais e curtir com a família e amigos. Todavia, em algumas datas comemorativas, é possível apreciar festas religiosas e eventos culturais.

Em nosso país existem feriados municipais, estaduais e nacionais. O último é determinado por uma lei federal e vale para todo o Brasil. Em outras regiões, as celebrações são definidas de acordo com as leis de cada local. Normalmente há uma homenagem a alguma pessoa, fato, ou datas comemorativas.

Os principais feriados nacionais são o carnaval, dia da independência e o natal. As folgas municipais e estaduais são determinadas por eventos de grande importância nestas regiões. A princípio, eles podem ser o aniversário da fundação de um município e eventos históricos, de suma importância para a população local.

Dessa maneira, os moradores de Dourado, em São Paulo, podem comemorar. O dia 19 de maio, sexta-feira, será feriado municipal. Em síntese, é a comemoração da fundação do município, onde todos celebram a história da cidade. Normalmente neste período há uma série de eventos culturais, desfiles, concertos musicais e muito mais.

Outros feriados em Dourado

Além do dia de fundação do município, os moradores de dourado também serão beneficiados por mais alguns feriados nacionais durante o decorrer do ano. Aliás, eles poderão celebrar o Corpus Christi, por exemplo, data importante para o catolicismo, que ocorrerá em uma quinta-feira, no dia 8 de junho, ou seja, será um feriadão.

Analogamente, o dia dos pais cairá no dia 13 de agosto, uma data importante para a família. Dessa forma, é uma celebração importante para curtir com todos em um grande almoço. Em 12 de outubro se comemora o dia das crianças, ou o Dia de Nossa Senhora da Aparecida, uma ótima oportunidade de dar um presente para a criançada.

Ademais, a população de Dourado também poderá aproveitar o feriado de 9 de julho, data na qual é celebrada a Revolução Constitucional de 1932, em todo o estado de São Paulo. Em suma, é uma comemoração da luta pelo regime democrático do país, que buscou derrubar na época o presidente Getúlio Vargas.

Já o natal no dia 24 de dezembro e réveillon, no dia 31, no fim do ano, são dois dos feriados nacionais mais importantes. Desse modo, o primeiro é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. O ano novo é uma data comemorada com muita festa em todo o mundo. São celebrações para toda a família e amigos, em uma ceia, jantar.

Calendário de feriados em Dourado SP

01/01/2023 – Ano Novo.

20/02/2023 – Carnaval.

21/02/2023 – Carnaval.

22/02/2023 – Carnaval.

07/04/2023 – Sexta-Feira Santa.

21/04/2023 – Dia de Tiradentes.

01/05/2023 – Dia do Trabalho.

19/05/2023 – Feriado Municipal.

09/07/2023 – Revolução Constitucionalista

07/09/2023 – Independência do Brasil.

12/10/2023 – Nossa Senhora Aparecida

15/10/2023 – Dia do Professor.

28/10/2023 – Dia do Servidor Público.

02/11/2023 – Dia de Finados.

15/11/2023 – proclamação da república.

25/12/2023 – Natal.

Celebração do carnaval

A princípio, muitas pessoas têm dúvidas relacionadas ao feriado de carnaval. É uma grande celebração popular, bastante tradicional no Brasil. De fato, a população aguarda a festa todos os anos para cair na folia e algumas para descansar com a família. No entanto, a data não é um feriado oficial no país.

Desse modo, é importante observar que em alguns municípios e estados, há um ponto facultativo, ou ainda, folgas durante a segunda-feira e terça-feira de carnaval. Nestes locais, normalmente há uma grande movimentação turística na data, e as prefeituras destas regiões decidem estabelecer uma folga no período.



O ano de 2023 apresenta inúmeros feriados, o que faz com que os trabalhadores fiquem animados. É uma ótima oportunidade de repor as energias, ainda mais quando há feriados, junto ao fim de semana, proporcionando um momento onde é possível viajar com a família para outras cidades e regiões do país.

O feriado do dia 19 de maio, da fundação do município de Dourado, é uma data importante para toda população da cidade. Em conclusão, é um momento de descanso e descontração, uma folga das atividades diárias, um momento de relaxar e aproveitar o dia, da maneira como achar mais conveniente.