Decreto Nº 8.945/2020 – Confirmação do Adicional de R$ 200 no Bolsa Família.

Quer saber mais sobre o adicional de R$ 200 no Bolsa Família? Confira o texto completo!

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que tem como objetivo garantir o acesso à alimentação e à educação para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Nesse programa, os beneficiários recebem um valor mensal que varia de acordo com a composição familiar e outras características, como a presença de gestantes e crianças. Em maio, o programa Bolsa Família terá início no dia 18 e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) confirmou que os beneficiários receberão um adicional de R$ 200. Neste texto, vamos explicar como funciona esse adicional e quais são as novidades do programa Bolsa Família a partir de junho.

Como funciona o adicional de R$ 200?

O adicional de R$ 200 é um valor complementar que já é pago todos os meses aos beneficiários do Bolsa Família desde agosto de 2021. Esse valor deveria ter sido pago apenas até o final do ano passado, mas foi prorrogado pelo novo governo e transformado em valor mínimo obrigatório. Ele é pago a todas as famílias que recebem o Bolsa Família, juntamente com o benefício principal. Por isso, ao verificar no aplicativo oficial os valores que receberão neste mês, os beneficiários poderão conferir a quantia identificada como benefício principal e uma outra quantia identificada como benefício complementar.

Novidades do programa Bolsa Família a partir de junho

A partir de junho, o programa Bolsa Família terá algumas mudanças importantes. A primeira delas é o Benefício de Renda de Cidadania, com objetivo de garantir que todas as famílias recebam valores de acordo com a quantidade de pessoas da família. Ele pagará R$142 por pessoa da família independentemente de serem grupos familiares maiores ou menores, com poucos ou muitos integrantes.

Novos benefícios do programa Bolsa Família visam garantir uma ajuda personalizada para as famílias vulneráveis

Outra novidade é o novo Benefício Complementar, com objetivo de garantir que todas as famílias recebam pelo menos o valor mínimo obrigatório de R$600. Apenas grupos familiares com um a três integrantes o receberão.

O novo Benefício Primeira Infância é outra novidade importante do programa Bolsa Família. Ele tem o objetivo de repassar valores maiores para famílias com crianças na primeira infância. A quantia de R$150 a mais para cada criança com até seis anos está sendo paga, e seguirá até que a criança complete sete anos.

Por fim, o novo Benefício de Renda Variável tem como objetivo auxiliar famílias com crianças, adolescentes e gestantes. Ele pagará R$50 a mais para cada gestante ou criança/jovem com idades entre sete e dezoito anos que o grupo familiar apresentar.

Em conclusão, o adicional de R$ 200 no Bolsa Família é uma medida importante que garante uma ajuda extra para as famílias. No entanto, é necessário destacar que esse valor complementar não representa uma solução definitiva para a redução da desigualdade social no país. É preciso que o governo adote medidas que ajudem a combater a pobreza e a exclusão social.

A partir de junho, o novo programa Bolsa Família apresentará importantes mudanças, que têm como objetivo garantir uma maior efetividade do programa. Com a introdução de novos benefícios, como o Benefício de Renda de Cidadania, o Complementar, Primeira Infância e de Renda Variável, o programa irá ajudar as famílias mais vulneráveis.

É importante destacar que o Bolsa Família é um programa para a inclusão social e que sua continuidade e ampliação são necessárias para garantir uma vida digna para brasileiros. É preciso, portanto, que o governo invista em políticas públicas que visem a redução da pobreza, a criação de empregos e a inclusão social.