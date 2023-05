Deebo Samuel critica o campeão da NFC Eagles: “Meu time mais odiado”

São Francisco 49ers estrela Deebo Samuel teve algumas palavras escolhidas quando perguntado sobre o NFC Championship Game 2022 contra o Philadelphia Eagles.

Embora o 49ers foram facilmente derrotados por 31-7 em Campo Financeiro de Lincoln em janeiro, Samuel e seus companheiros de equipe acreditam que eles eram o melhor lado – e o wide receiver está ansioso para outra chance no águias.

“Perdemos porque jogamos com 10 pessoas. … Toda a conversa fiada vinda da base de fãs dos Eagles e dos jogadores, você simplesmente se cansa disso”, disse Samuel Complexo.

A raiz da frustração de Deebo

O tão esperado jogo do campeonato da conferência entre o águias e Niners virou risada depois São Francisco quarterback Brock Purdy machucou o cotovelo no início do jogo.

Filadélfia manteve os visitantes em apenas 164 jardas no total, com Samuel correndo para jardas negativas e registrando apenas três recepções no dia.

Os Eagles derrotaram Samuel no jogo do campeonato NFC de 2022.

“Não vou continuar falando sobre o que poderia ter acontecido e o que teria acontecido, mas sim, definitivamente teria sido um resultado diferente”, disse Samuel sobre o bug da lesão do 49er.

Niners e Eagles provavelmente se encontrarão novamente

São Francisco e Filadélfia são considerados como consenso as duas melhores equipes da NFC. Salvo uma catástrofe, eles devem se encontrar novamente no jogo do título da conferência em janeiro próximo.

De acordo com as probabilidades do FanDuel, o águias tem a segunda melhor chance de vencer o Super Bowl no próximo ano, enquanto o 49ers ter o quarto melhor. E a guerra de palavras de Samuel só aumentará a tensão entre as duas equipes, já que a rivalidade continua fervendo.