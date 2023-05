Demetrious Johnson: Henry Cejudo deveria ter derrotado Aljamain Sterling mesmo tendo “deixado a bola cair”

Demetrious Johnson acha que Henry Cejudo deveria ter levantado a mão no UFC 288.

Cejudo recentemente desafiou Aljamain Sterling pelo título peso-galo do UFC na luta principal do UFC 288. Apesar de quase três anos parado, “Triple C” deu uma boa prestação de contas, perdendo uma decisão dividida competitiva, que alguns discordaram. Johnson estava entre os contrários, tuitando em tempo real com seu próprio placar e considerando Cejudo o vencedor.

falando em A Hora do MMA na semana passada, “Mighty Mouse” manteve essa pontuação.

“Acredito”, disse Johnson quando questionado se ainda acredita que Cejudo venceu. “Eu posso ver como eles deram a Aljo. Ainda não falei com Henry sobre isso. Não quero entregar as coisas que penso.

“Eu pensei [Cejudo won] 3-2, mas olhando para trás, indo para a rodada final, eu estava empatado, dois para Henry, dois para Aljo, e senti que Henry fez o suficiente. Mas é isso, estou julgando pelos meus sentimentos, ONE Championship [rules], porque houve momentos em que – vou dizer isso, Aljo faz um ótimo trabalho, ele fez um trabalho incrível. Eu não contava com o wrestling dele, o Aljo botar ele pra baixo daquele jeito. Eu sei que o Aljo é um grappler melhor que o Henry, porque ele pegou as costas, tentou colocar os ganchos, né? Mas indo para o round final, Henry conseguiu aquela queda, jogou ele no cage, o esforço que ele fez foi bom, mas eu teria que voltar e assistir e ser como um juiz.”

Johnson admitiu ter um viés pessoal nisso. Embora ele e Cejudo já tenham sido rivais, dividindo duas lutas pelo título dos moscas do UFC em 2018 e 2018, os dois se tornaram amigos e parceiros de treinamento ocasionais.

Então, com isso em mente, Johnson também diz que Cejudo não aproveitou ao máximo algumas oportunidades e deixou Sterling escapar em alguns casos.

“O que Aljo fazia de bom, ele atirava, Henry defendia, então Aljo ficava lá”, disse Johnson. “Ele ficava como um oponente no chão e eu ficava tipo, ‘Joelho esse filho da puta!’ Para mim, eu fico chateado. Tipo, você está enrolando, deveria levar uma joelhada na cara. E para mim, eu sou como, Henry, circule atrás dele. Não basta pegar quarter nelson, pegar o body lock, jogá-lo por cima, circular e passar a guarda. Ou circule atrás dele e comece [punching]. Então, se ele se levantar, ele se levanta, mas não deixe que ele se foda.

“Para mim, não tenho nada além de amor por Aljo, nada além de respeito. … Ele faz um bom trabalho ao utilizar isso – ele atira, Henry enche, ele fica lá embaixo. Ele nunca foi punido por isso. Foi aí que Henry meio que deixou a bola cair. Ele deveria ter circulado atrás dele ou [stuffed him down], descasque-o e outros enfeites. Essa é a minha opinião.

“Foi uma grande luta. Também não contei com o do Henry — o Henry é tão disciplinado com a distância e controlando, você vê o Henry controlando, esperando o Aljo morder, e quem sabe se o Henry — e eu sei como é entrar lá com alguém que é meio descolado como Aljo. Os braços longos e chutes e todas essas coisas. Eu estive lá com Dominick Cruz e ele era muito pouco ortodoxo.”

O relacionamento de Johnson com Cejudo já rendeu dividendos para “Mighty Mouse” quando ele defendeu com sucesso seu título peso-mosca do ONE Championship com uma vitória por decisão unânime sobre o rival Adriano Moraes na recente estreia do ONE nos Estados Unidos. Com essa vitória em seu currículo e sem planos imediatos de lutar no futuro, Johnson agora espera trabalhar com Cejudo para ajudá-lo a preencher essas lacunas em seu jogo, já que “Triple C” visa um confronto com o amigo de Sterling e o principal classificado peso galo Merab Dvalishvili neste verão.

“Estou muito grato por ter treinado com ele porque senti que meu wrestling ficou muito melhor, como entender a defesa de queda e como se mover”, disse Johnson. “Obviamente com minha equipe e Matt [Hume], às vezes não posso testar o que estamos trabalhando na minha academia, a menos que vá ao Arizona e teste com os caras deles. Quando vou para o Arizona e começo a treinar com Henry, sim, estamos vibrando um com o outro, mas também estou afiando minhas ferramentas sem machucá-las.

“Essa é uma das coisas que quero trabalhar com Henry para melhorar. Você pode administrar a distância, mas se for jogar esse jogo de distância – o que ele estava fazendo com Aljo, ele se sentaria lá, administraria e mediria essa distância e esperaria e esperaria, e Aljo sabia disso. Então ele usaria seu alcance e comprimento e seus chutes. Uma vez que ele fazia Aljo dar um chute ruim, Henry defendia e depois soltava, ao invés de defender, deixava ele ir, em cima dele, joga aquela joelhada, mão direita, chute esquerdo, ele atira de novo, clinch, cotovelada, ombro.

“Esse é o jogo que eu quero que Henry consiga, mas você não pode fazer isso em duas, três semanas.”