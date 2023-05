Demetrious Johnson planeja consultar Georges St-Pierre e Khabib Nurmagomedov sobre aposentadoria

Acontece que Destiny Johnson não será o único consultado sobre se Demetrious Johnson deve se aposentar após o ONE Fight Night 10.

Recém-saído de uma trilogia de sucesso sobre Adriano Moraes, Johnson disse que planeja consultar alguns grandes nomes de todos os tempos do MMA sobre pendurar as luvas para ter uma perspectiva adicional.

“Conversando com meus colegas, conversando com Urijah Faber – vou entrar em contato com [Georges St-Pierre], Vou entrar em contato com Khabib Nurmagomedov ”, disse Johnson na coletiva de imprensa pós-luta. “Vou falar com esses caras. Eu fico tipo, ‘Por que vocês pararam?’

“Aqueles caras poderiam ter continuado lutando, e chega um momento – eu tenho 36 anos, e eu continuo fazendo isso e dando a outros atletas a oportunidade de me vencer e aumentar seu legado? Há um monte de coisas que eu tenho que reunir.”

Segundos antes, Johnson indicou fortemente que não tinha intenção de fazê-lo, apesar de repetidamente insinuar que se aposentaria antes da trilogia, que encabeçou o primeiro evento do ONE nos Estados Unidos. O campeão peso mosca avaliou Kairat Akhmetov – que o enfrentou no ONE cage após a vitória sobre Moraes – como uma ameaça e disse “estou ansioso pelo desafio”.

“Nossa, ele acabou de dizer que não vai se aposentar?” brincou o CEO da ONE, Chatri Sityodtong.

“Não, não, não, veremos”, disse Johnson.

“Isso é música para os meus ouvidos, mano,” brincou Sityodtong. “Eu fico tipo, ‘Oh, o DJ está de volta, tudo bem.”

Johnson recebeu muitos aplausos quando perguntou à multidão no 1stBank Center em Broomfield, Colorado, se eles queriam vê-lo de volta na jaula. Então ele puxou o tapete debaixo dessa ideia, dizendo que primeiro tinha que falar com sua esposa.

Aposentadoria não é uma idéia absurda para um lutador amplamente considerado um dos maiores de todos os tempos. Johnson detém o recorde de mais defesas de título consecutivas na história do UFC e venceu um grande talento até 125 libras. Sua corrida no ONE Championship é o último argumento em apoio à sua consideração como um GOAT pound-for-pound.

Mas para “Mighty Mouse”, há mais do que alguns motivos pelos quais ele consideraria continuar lutando, e eles têm muito a ver com como ele está se sentindo. Quando ele sugeriu que a aposentadoria era uma opção após o último evento do ONE, ele não estava se sentindo tão animado com seu futuro.

“A razão pela qual tenho esses sentimentos, a quarta e a quinta semanas foram provavelmente os momentos mais difíceis de todo o meu campo de treinamento”, disse Johnson. “Tipo, na época em que eu fazia minhas lutas pelo título mundial, lembro que quando ia lutar contra o Wilson Reis, eu tinha pesadelos que o Wilson Reis me protegeria. … Não tive pesadelos quando me preparava para lutar contra o Adriano. Eu estava tendo pesadelos sobre o que eu faria depois de terminar de lutar. E então eu gosto de ouvir meus sentimentos e tentar entender como, ‘OK, por que estou tendo pesadelos sobre o que vou fazer depois de lutar quando tenho um adversário para treinar?’

“Então é daí que vêm todos esses sentimentos. E eu pensei, ‘Essa pode ser minha última luta’, e apenas dar um passo para trás como atleta, e ver o que vou fazer depois de lutar. Porque eu continuo, quer dizer, posso continuar lutando. Quer dizer, isso é verdade, mas consome muita energia de outros projetos que podem cuidar de mim depois que eu terminar de lutar. Então é daí que vem.”

Mas, de qualquer forma, Johnson ainda planeja obter a opinião de seus aliados mais importantes: sua família.