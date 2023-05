Denunciante do IRS: Quanto tempo o IRS leva para pagar pelo serviço que presta?

Cdentro do Governo, o Serviço de Receita Interna (IRS) tem uma filial que se dedica a regular os mercados de valores mobiliários e proteger os investidores. É chamado de Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Eles têm um programa onde as pessoas podem se inscrever como denunciantes para ajudar o IRS pegar aqueles que não estão pagando seus impostos ou estão violando as regras de negociação ou câmbio. São eles que supervisionam todas as pessoas que trabalham em qualquer coisa relacionada ao mercado de ações. O trabalho deles é realmente inestimável e às vezes ajuda a evitar quebras no mercado de ações. Esses denunciantes também recebem o devido pagamento depois de fazerem um trabalho extenso, são chamados de prêmios de denunciantes. A quantidade de tempo que leva para eles obterem esse prêmio varia de um caso para outro.

Quanto vale um prêmio de denúncia?

Em alguns casos, existem prêmios que são concedidos após três anos desde que o denunciante solicitou um. Definitivamente, pode levar muito tempo para ser aprovado, isso pode ser considerado uma confusão para as pessoas que desejam fazer isso. Em primeiro lugar, nem todo denunciante recebe um prêmio. A SEC deve ter usado suas informações para iniciar uma ação de execução bem-sucedida que resulte em uma ação monetária total superior a US$ 1 milhão. Depois disso, o denunciante terá 90 dias para se candidatar a um prêmio. Se este processo for feito em tempo hábil, o pedido será analisado e o prêmio será concedido se aprovado.

No total, o denunciante pode obter o valor da indenização entre 10 e 30 por cento do total das sanções pecuniárias arrecadadas na ação de execução. Após a aprovação do prêmio, normalmente leva de 12 a 18 meses para que a SEC envie o prêmio monetário. Tudo depende do caso em questão, porque há casos que tendem a demorar muito para serem resolvidos completamente. Mas, muitas vezes, a SEC não aceita conceder o prêmio, o que faz com que os denunciantes recorram dessa decisão. Se você estava pensando nisso como uma escolha de carreira, talvez seja melhor como uma agitação lateral.