Derrick White, do Celtics, acerta uma campainha incrível para forçar o jogo 7 contra o Heat

Derrick White marcou em um putback com 0,1 segundos restantes e o celtas de Boston se mudou para a beira do maior retorno em NBA história dos playoffs, segurando o calor de Miami 104-103 na noite de sábado para forçar um jogo 7 nas finais da Conferência Leste.

Jayson Tatum marcou 31 pontos, Jaylen Brown marcou 26 e Marcus Smart somou 21 para o Celtics, que se tornou apenas o quarto NBA equipe para apagar um déficit de 3-0 em uma série melhor de sete e forçar um jogo decisivo. Os outros naquele clube – o 1951 New York Knicks nas finais da NBA, o 1994 Denver Nuggets no segundo turno e em 2003 Portland Trail Blazers na primeira rodada – todos perderam o jogo 7, todos fora de casa.

Shakira torce por seu time favorito da NBA, o Miami Heat, na final da Conferência Leste contra o Celtics

Boston, no entanto, está voltando para casa para sua chance na história. O jogo 7 é na noite de segunda-feira no chão do Celtics, um confronto que decidirá quem enfrentará o campeão da Conferência Oeste, Denver Nuggets, em uma série de títulos que começará na quinta-feira.

Jimmy Butler fez três lances livres com 3,0 segundos restantes para uma vantagem de um ponto do Heat. Smart errou uma cesta de 3 pontos, mas White pegou o rebote e marcou quando o tempo acabou.

Butler marcou 24 pontos e caleb martin teve 21 para o Heat, que está tentando fazer sua própria jornada improvável para a série do título sendo apenas o segundo número 8 a chegar às finais da NBA. Eles agora perderam tantos jogos nesta semana – três – quanto em seus primeiros 14 jogos do playoff nesta primavera combinados no caminho para derrubar o nº 1 Milwaukee, depois o nº 5 de Nova York e levar o que deveria ser um intransponível Uma vantagem de 3 a 0 sobre o segundo classificado, o Celtics.

Celtics em um rolo

O Celtics já venceu cinco de seus últimos seis jogos da final do Leste em Miami – um trecho que inclui um jogo 7 sobre o Heat na última temporada para chegar às finais da NBA. Esse, obviamente, encerrou a temporada do Heat. Pelo menos desta vez, Miami ainda tem uma chance.

O Heat é o 151º time a conquistar uma vantagem de 3 a 0 na série em uma melhor de sete. Todos os 150 clubes anteriores terminaram o trabalho. Mas o Celtics deixou bem claro que tem outras ideias.

celtas: O Celtics está com 5 a 0 na eliminação nesta temporada, 3 a 0 fora de casa. Eles venceram a Filadélfia duas vezes em seu caminho para apagar a vantagem de 3 a 2 nas finais do Leste e agora empataram esta série. … Malcolm Brogdon (distensão no antebraço direito) foi rebaixado para cerca de uma hora antes do jogo.

Aquecer: diddy estava no jogo, assim como o ex-armador do Heat Goran Dragic e Florida Panthers estrela Mateus Tkachuk. … A menos que o Miami vença o jogo 7 em Boston, pode ter sido o último jogo em casa do atacante do Heat Udonis Haslem20 anos de carreira. O Heat está 613-297 em 910 jogos em sua arena com Haslem no elenco; isso não inclui os jogos em casa da bolha de reinício em 2020.

HISTÓRIA DO JOGO 7

O Celtics está com 27 vitórias e 9 derrotas no jogo 7, vencedor de seus quatro últimos – incluindo um em Miami na temporada passada e outro no início desta temporada, contra o Philadelphia nas semifinais do Leste.

Eles estão 1-1 contra o Heat em todos os tempos em tais jogos (perdendo o jogo decisivo das finais do Leste de 2012 em Miami) e 22-5 em casa no jogo 7.

O Heat tem 6-5 de todos os tempos no jogo 7, perdeu os dois últimos (em casa contra Boston em 2022, em Toronto em 2016) e está 0-2 ao enfrentar um jogo como esse fora de casa. além da raptores jogo há sete anos, eles perderam um jogo 7 em Atlanta em 2009.

treinador de calor Erik Spoelstra usou um desafio no início do terceiro quarto, depois que Martin foi chamado por falta em uma jogada em que Brown marcou. Miami afirmou que Brown fisgou Martin; os árbitros, após revisão, disseram que não houve falta em Martin – mas contaram a cesta mesmo assim e o Heat perdeu a revisão.