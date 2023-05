Desbloqueio Urgente da Bolsa Família de Junho: Estas Exigências Não Podem Ser Ignoradas!

O Bolsa Família é o principal programa social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O benefício pagou um valor médio de R$ 672,45 por família em maio, atingindo o maior valor da história.

Isso quer dizer que as milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família nunca receberam uma parcela tão expressiva quanto a do mês passado. Aliás, a expectativa é que o valor cresça ainda mais nos próximos meses.

Na verdade, o governo federal paga uma parcela média de R$ 600 para as famílias cadastradas. Esse valor turbinado foi possível graças à Emenda Constitucional nº 123, que permitiu ao governo gastar R$ 41,2 bilhões além do teto de gastos. Desse valor, cerca de R$ 26 bilhões seguiram para o Auxílio Brasil.

Além disso, o governo iniciou em março o pagamento adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Esse benefício é limitado a duas crianças, ou seja, as famílias poderão receber até R$ 900, caso possuam duas ou mais crianças com até seis anos de idade.

Benefícios adicionais do BOLSA FAMÍLIA

O governo federal também revelou que iniciará o pagamento de outros benefícios adicionais às famílias que recebem o Bolsa Família. A partir de junho, os inscritos no programa social que tenham na composição familiar criança ou adolescente com idade de sete a 18 anos receberão R$ 50 adicionais.

Da mesma forma, o governo também pagará mais R$ 50 para as gestantes que estejam na composição familiar dos beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com os dados levantados em março, havia cerca de 7,1 milhões de crianças de sete a 12 anos entre os beneficiários do programa. Por sua vez, 7,9 milhões de adolescentes, de 12 a 18 anos, estavam na composição familiar dos inscritos no Bolsa Família. Já as gestantes totalizaram 820 mil.



“O cadastro é vivo, passa sempre por modificações. Hoje o número é esse, mas daqui a alguns dias pode ser outro. No mês que vem uma gestante pode ganhar neném, por exemplo, e então vai sair uma gestante e entrar um bebê no cadastro”, explicou, à época, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

De todo modo, as famílias poderão receber até R$ 1.000 em junho. Veja abaixo a soma dos valores:

Valor médio de R$ 600 pago às famílias do país;

Benefício adicional de R$ 300 pago às famílias com duas ou mais crianças de até seis anos de idade;

Valor de R$ 50 pago às famílias com crianças ou adolescentes de sete até 18 anos de idade;

Valor de R$ 50 pago aos beneficiários que tenham gestantes em sua composição familiar.

Bloqueio do Bolsa Família

A ansiedade dos beneficiários do Bolsa Família só faz crescer com a chegada de junho. Muitos contam os dias para receberem a parcela do benefício. Contudo, vale destacar que há um risco muito grande dos usuários terem seus cadastros bloqueados.

Nos últimos meses, o governo federal passou um verdadeiro “pente fino” nos dados dos usuários cadastrados no Bolsa Família. Por exemplo, em abril, o governo bloqueou e exigiu a atualização dos cadastros de cerca de 1,2 milhão de pessoas que afirmavam morar sozinhas.

Essas pessoas começaram a receber o Bolsa Família no segundo semestre de 2022, durante o período eleitoral. Isso gerou desconfiança do governo, que analisou mais criteriosamente os dados e exigiu o recadastramento desses beneficiários para comprovar a situação em que se encontravam.

Na verdade, o governo sempre passa um “pente fino” nas contas dos usuários do programa social para evitar fraudes e analisar inconsistências das informações. Dessa forma, o pagamento do Bolsa Família acontece apenas às pessoas que se enquadram nas regras do benefício social.

Calendário de pagamentos em junho

Os pagamentos da nova parcela do Bolsa Família terão início em junho. Em suma, as famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Vale destacar que o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0.

A propósito, é o NIS que permite ao governo federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho de 2023:

Dia 19 de junho: NIS de final 1;

Dia 20 de junho: NIS de final 2;

Dia 21 de junho: NIS de final 3;

Dia 22 de junho: NIS de final 4;

Dia 23 de junho: NIS de final 5;

Dia 26 de junho: NIS de final 6;

Dia 27 de junho: NIS de final 7;

Dia 28 de junho: NIS de final 8;

Dia 29 de junho: NIS de final 9;

Dia 30 de junho: NIS de final 0.