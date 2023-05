Descobrindo o Valor Real de uma Franquia: Uma Análise de Cálculo.

O termo valuation é um termo da língua inglesa que se refere ao processo de avaliação de franquias. O resultado vem da percepção do mercado e das decisões tomadas até então pelo CEO da franquia. Também utilizam este termo para avaliar franquias. Por isso que hoje, indicaremos como calcular o valor real de uma franquia.

O termo é utilizado no âmbito corporativo para se referir à utilização de uma ferramenta de avaliação de valor de um ativo, seja ele financeiro ou real. Assim, representa uma técnica para estimar o valor real de uma franquia, ou o preço provável de sua venda em um período específico.

O cálculo do valor real, é uma preocupação comum entre os empresários envolvidos no processo de compra e venda de franquias por envolver uma série de características consideradas não mensuráveis, tornando a ação complexa.

Aprofundando a compreensão do conceito de valuation

A definição é uma etapa crucial no processo de venda de uma franquia, pois atribuir um valor muito alto, acima do preço de mercado, pode resultar em desinteresse pelo negócio. Por outro lado, se o preço for menor, o empresário pode deixar de maximizar seus lucros e, consequentemente, incorrer em prejuízos.

Possuir um procedimento de calculado, ainda que seja simples, é crucial para garantir que o valor acordado seja aprovado tanto para o comprador quanto para o vendedor.

O propósito de saber como calcular o valor de uma franquia não se limita a estimar um preço de venda. Também pode ser feito visando pesquisar quanto vale na bolsa de valores, para adquirir franquias a um preço abaixo de mercado.

O motivo disso é que o valuation não se limita a uma fórmula matemática, mas sim a uma metodologia que envolve diversos fatores subjetivos que variam de acordo com cada investidor.

Isso implica que, apesar de sua relevância, calcular o valor de uma franquia não deve ser a única ação, nem o único critério utilizado por um empresário considerando sua compra ou venda. É necessário combinar diferentes alternativas de análise.

O que considerar para calcular o valor real de uma franquia?

O valor de uma franquia se determina por seus ativos e sua capacidade de gerar lucro. Mas outros fatores podem contribuir para o seu valor real, como: marca, reputação e base de clientes da franquia.

O verdadeiro valor de uma franquia geralmente excede sua capitalização de mercado, sendo apenas o valor de suas ações em circulação. Isso se justifica porque o valor real considera esses outros fatores que contribuem para o valor global da franquia.

Existem vários métodos de avaliação disponíveis, no entanto, a abordagem mais comum envolve a utilização de índices financeiros ou dados de mercado para estimar o valor.

O método mais adequado dependerá do tipo de bem que está sendo avaliado e da finalidade da avaliação. Este processo normalmente se conduz por avaliadores profissionais ou analistas, mas também pode realizar por indivíduos sem treinamento formal.



Além disso, é preciso considerar também todos os fatores relevantes, como localização, idade, condição, e risco da franquia. O resultado representa uma estimativa do valor atual da franquia.

Avaliação do valor real de uma franquia a partir do fluxo de caixa

O valor de uma franquia geralmente se determina por sua capacidade de gerar fluxos de caixa futuros. Esta abordagem desconta os fluxos de caixa futuros de volta aos dias atuais a uma taxa apropriada, considerando o valor do dinheiro no tempo.

A análise de fluxo de caixa descontado é composta por três elementos fundamentais, a saber: a taxa de desconto, o valor terminal e os fluxos de caixa livres.

A avaliação é significativa por ajudar os investidores a tomar decisões sobre a compra, venda ou retenção de um investimento.

Compreender o valor intrínseco de uma franquia é um aspecto fundamental da responsabilidade. Ele serve a vários propósitos, como:

estabelecer preços de ativos como negócios e franquias;

estimar o valor de uma franquia para fins de venda ou investimento;

determinar a remuneração dos funcionários.

Diversos métodos distintos podem utilizar-se para calcular a avaliação, e a escolha do método apropriado dependerá do ativo ou franquia específica que está sendo avaliada, bem como da finalidade da avaliação. O conhecimento do valor real do negócio possibilita uma melhor compreensão da situação financeira e ajudar a tomar decisões informadas sobre a expansão de sua franquia.

Além disso, o valor real da franquia, ajuda na tomada de decisões mais informadas sobre a alocação de recursos, bem como sobre empréstimos de dinheiro ou investimento em novos projetos.

Dessa forma, é essencial que empreendedores e donos de franquias tenham uma compreensão abrangente do verdadeiro valor de seu empreendimento.