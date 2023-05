Descubra 6 Instituições Financeiras que Oferecem Crédito para Pessoas com Pontuação de Crédito Baixa

Ter um cartão de crédito é capaz de facilitar a vida financeira e torná-la muito mais produtiva. Com esse meio de pagamento, pode ser possível concentrar todas as suas dívidas em uma só fatura, deixando suas contas organizadas. Mas conseguir um limite de crédito pré-aprovado pode ser difícil para clientes com o score baixo ou CPF comprometido.

O que muitos não sabem é que diversas instituições financeiras liberam crédito mesmo para pessoas que têm um histórico um tanto quanto ruim. Para isso, basta o cliente saber quais são os melhores bancos com esse propósito e escolher uma das opções disponíveis no mercado. A lista abaixo foi preparada para informar algumas das melhores entidades que aprovam cartão de crédito para quem tem score baixo.

Banco Inter

O Banco Inter é uma das instituições que estão em alta no mercado por conta do seu sistema 100% digital. Contando com empréstimos, plataforma de investimento completa e podendo oferecer cartão de crédito sem anuidade.

O Inter vem disponibilizando cada vez mais cartões de crédito para clientes com o score baixo. Para a abrir a conta é necessário comprovação de renda fixa no mês. Para solicitar o cartão de crédito basta acessar o site e preencher o formulário. O banco irá analisar e caso for aceito você receberá um e-mail com a comprovação.

Cartão Will Bank

O cartão Will Bank é uma das opções para quem deseja um meio de controlar suas finanças de forma simples. Todas as ferramentas disponibilizadas podem ser utilizadas de forma totalmente digital.

O cartão conta com função débito e crédito sem anuidade e cobertura internacional. O cliente pode ter controle total do cartão pelo celular, podendo analisar seus gastos e saldo, além de bloquear e desbloquear seu limite se for preciso.

Conta Caixa Fácil

A conta Caixa Fácil é destinada para clientes que preferem ter o conforto de resolver seus problemas e tirar suas dúvidas em uma agência física. O sistema conta com sua forma digital, mas também dá conforto para aqueles clientes que preferem o meio físico.

O cartão da conta Caixa Fácil possui taxas baixas e um sistema simplificado, visto que seu público alvo são aposentados e pensionistas com histórico financeiro complicado.

Conta digital Banco Pan

A conta digital Banco Pan oferece serviços básicos totalmente digitais e gratuitos que liberam limite emergencial de crédito para clientes que estão passando por “apertos financeiros”, sem contar com o rendimento com liquidez diária que a conta oferece.

O cartão de crédito do Banco Pan faz parte de programas com ofertas de clubes e recompensas. Além disso, a instituição dispõe de diversos tipos de crédito, de modo que o cliente deve ficar atento com o sistema que mais combina com ele.

Cartão de crédito Trigg



O cartão Trigg é mais uma das alternativas digitais disponíveis com intuito de descomplicar a vida de seus usuários. A entidade dispõe de programas de cashback e é conhecida por sua facilidade de aprovação de crédito para clientes com score baixo.

Para abrir a conta não é necessária a comprovação de renda fixa mensal e a solicitação dos cartões pode ser feita pelo aplicativo do banco ou pelo site oficial.

O crédito na trigg pode ser aprovado na hora para usuários com score baixo, podendo ser uma ótima opção para uma emergência. Mas caso seja possível escolher, é interessante analisar também outras ofertas no mercado, visto que a instituição cobra anuidade e algumas tarifas extras.

Conta digital Original

Por último e não menos importante, a conta Original oferece serviços de cashback e conta com bandeira Mastercard Internacional, levando a maioria de seus benefícios.

A conta vem com um custo mensal fixo, mas também libera diversos empréstimos e benefícios online. Outro ponto a se ficar atento é que a disponibilidade de crédito tem anuidade fixa após 4 meses de isenção.

Todos os bancos citados são algumas das opções para liberar crédito a clientes com score baixo. No entanto, é necessário que o usuário escolha o que mais combine com seu perfil financeiro e suas necessidades, até mesmo se verificar alternativas melhores fora dessa lista.

É importante que essas formas de pagamento sejam utilizadas com cautela para que não sejam geradas dívidas, de modo que os créditos oferecidos continuem servindo como benefício para quem tem score baixo.