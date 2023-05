Descubra a Data de Vencimento do 13º do INSS: Faltam Apenas 10 Dias para Receber o Seu!

O anúncio feito pelo presidente Lula informou a antecipação do pagamento do 13º salário aos 30 milhões de beneficiários do INSS. Assim, o benefício será pago em 10 dias, com a primeira parcela neste mês e a próxima em junho, seguindo o calendário estabelecido pelo INSS.

Como citado, cerca de 30 milhões de brasileiros serão beneficiados, com um montante total de R$ 62,6 bilhões. O pagamento será realizado de acordo com o número do NIS, priorizando aqueles que recebem um salário mínimo. É relevante ressaltar que aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários têm direito ao 13º salário, enquanto os segurados do BPC e da renda mensal vitalícia não serão contemplados.

Pagamento do 13º salário começará em 10 dias

A primeira parte do décimo terceiro do INSS será depositada a partir de 25 de maio para os beneficiários que recebem um salário mínimo. A segunda parcela seguirá o cronograma usual de benefícios previdenciários, iniciando em 26 de junho.

O calendário de pagamento varia de acordo com o último dígito do NIS. Para quem recebe até um salário mínimo, a primeira parte será paga de 25 de maio a 7 de junho, e a segunda parte entre 26 de junho e 7 de julho. Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, a primeira parte será paga em 1º de junho, e a segunda parte entre 3 e 7 de julho, dependendo do último dígito do NIS.

Confira os cronogramas

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo:

NIS final Primeira parcela Segunda parcela 1 25/05 26/06 2 26/05 27/06 3 29/05 28/06 4 30/05 29/06 5 31/05 30/06 6 01/06 03/07 7 02/06 04/07 8 05/06 05/07 9 06/06 06/07 0 07/06 07/07

Para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

NIS final Primeira parcela Segunda parcela 1/6 01/06 03/07 2/7 02/06 04/07 3/8 05/06 05/07 4/9 06/06 06/07 5/0 07/06 07/07

Governo ainda não bateu o martelo sobre o 14º salário do INSS

Recentemente, tem havido muita discussão sobre a antecipação do décimo terceiro salário para os trabalhadores do Brasil. No entanto, é importante destacar que o governo ainda não tomou uma decisão significativa em relação à liberação do décimo quarto salário do INSS.

Vamos analisar mais detalhadamente? Desde 2020, está em andamento na Câmara dos Deputados uma proposta que visa fornecer um 14º salário aos segurados da autarquia. O principal objetivo desse projeto é conceder um pagamento adicional aos beneficiários que recebem até dois salários mínimos.

Entretanto, o projeto não recebeu nenhuma aprovação até o momento e continua sendo apenas uma proposta em fase de planejamento. No entanto, se o projeto de pagamento do décimo quarto salário for aprovado no futuro, aproximadamente 35 milhões de segurados que recebem benefícios como os seguintes serão beneficiados:



Auxílio-doença;

Aposentadoria;

Auxílio-acidente;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão;

Salário maternidade.

Qual seria o valor pago pelo décimo quarto salário?

Assim, a proposta em andamento busca possibilitar o pagamento do décimo quarto salário em um valor equivalente a até dois salários mínimos. É importante ressaltar que, embora muitas pessoas tenham expectativas de que o projeto seja aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, adiantou que essa autorização provavelmente não ocorrerá.

A proposta do 14° salário é uma iniciativa positiva, mas infelizmente sua viabilização depende de questões políticas. É fundamental que o governo, deputados e senadores atendam às necessidades dos aposentados, que têm enfrentado dificuldades financeiras desde o início da pandemia de Covid-19.

Devido à crise sanitária, muitos beneficiários do INSS foram afetados por uma situação financeira precária. Eles acumularam dívidas crescentes enquanto tentavam sustentar filhos, netos e outros familiares que perderam seus empregos.

De fato, em setembro de 2020, o Brasil registrou 13,5 milhões de desempregados, um aumento de aproximadamente 3,4 milhões em relação a maio do mesmo ano. Isso representa um aumento de 33,1% durante esse período, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para lidar com essa crise, 79% da população recorreu a alguma forma de crédito, conforme revelado por um estudo divulgado pela Serasa.