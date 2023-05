Descubra a Margem de Tolerância dos Radares para Motoristas Evitarem Multas

Motorista, hoje nós passaremos algumas informações para que você saiba qual a margem de tolerância do radar para não levar multas.

Para garantir a segurança no trânsito, as autoridades estabeleceram limites de velocidade em diferentes trechos de vias públicas. Então, para que o cumprimento dessa regulamentação seja assegurado, vários radares foram instalados em pontos estratégicos. Dessa forma, fiscalizando e multando aqueles que ultrapassam os limites estabelecidos.

Mas você sabe qual é a margem de tolerância do radar? Aliás, essa dúvida é comum entre os motoristas. Então, para que você possa tirar esta e outras dúvidas, nós reunimos algumas informações importantes para te passar.

Por fim, acompanhe a leitura até o final para saber de tudo o que precisa sobre os radares e qual a margem de tolerância.

Qual é a importância dos radares?

Antes de saber a margem de tolerância, é importante obter algumas informações sobre a importância dos radares, que são muito negligenciados e nem todos os motoristas respeitam esse tipo de fiscalização.

Em suma, são importantes dispositivos de segurança no trânsito, pois permitem a detecção de velocidades excessivas e alertam os motoristas sobre possíveis perigos no caminho. Além disso, essas ferramentas são utilizadas em trechos perigosos, tais como curvas acentuadas, ladeiras, cruzamentos e escolas.

Desse modo, a sua função é reduzir os acidentes de trânsito, garantindo a segurança dos motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas.

Por fim, o uso de radares incentiva comportamentos mais responsáveis dos condutores, que são obrigados a reduzir a velocidade e a adotar ao volante, medidas preventivas.

Os radares podem errar?

Apesar de serem aparelhos precisos, os radares podem sim errar e causar multas indevidas.

O erro mais comum no radar acontece quando os equipamentos não estão devidamente calibrados, ou seja, quando a aferição é feita de forma incorreta. Além disso, a instalação inadequada dos radares em locais com obstáculos que possam interferir na medição, como árvores ou placas de sinalização, também pode afetar o resultado da velocidade.

Outra possível situação de erro é quando o equipamento não consegue distinguir o veículo multado do carro ao lado, por exemplo. Nesse caso, o radar pode medir a velocidade do automóvel ao lado e aplicar a multa ao motorista incorreto.

Motorista saiba qual a margem de tolerância dos radares para não levar multas



Com o aumento do número de radares nas vias públicas, muitos motoristas ficam em dúvida sobre qual é a margem de tolerância do equipamento para não serem multados. Afinal, a maioria das pessoas acredita que, ao ultrapassar a velocidade permitida por alguns quilômetros por hora, já é possível receber uma multa. Mas qual é a verdade?

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a margem de tolerância do radar é de 7% para cima ou para baixo. Ou seja, se o limite de velocidade permitido na via é de 60 km/h, o radar só irá registrar uma infração se o condutor estiver a uma velocidade superior a 67 km/h. Já se a velocidade for abaixo dos 53 km/h, o radar também não irá registrar infração.

É importante ressaltar que essa margem de tolerância pode mudar de acordo com a legislação de cada estado ou município, mas geralmente se adota a norma do Contran.

Vale lembrar que mesmo dentro dessa margem de tolerância, é importante respeitar os limites de velocidade. Uma vez que eles não são estabelecidos por acaso, mas sim, com base em estudos técnicos para garantir a segurança de todos os usuários da via.

Como evitar as multas emitidas pelos radares?

Para evitar as multas emitidas pelos radares é preciso seguir algumas regras simples de trânsito que podem ajudar a prevenir infrações.

Em primeiro lugar, é necessário estar atento a sinalização e respeitar os limites de velocidade estabelecidos nas vias. A propósito, que variam de acordo com o tipo de estrada, densidade de tráfego e localização. Além disso, deve-se estar atento a sinalização que informa sobre mudança nos limites de velocidade e a presença de radares.

Outra dica importante é manter a manutenção do veículo em dia, verificando sempre o funcionamento do velocímetro e dos freios, além de calibrar os pneus periodicamente. Com isso, o motorista pode dirigir com mais segurança e confiança, evitando situações de emergência que requerem redução brusca da velocidade.

É importante também estar ciente que as multas podem comprometer a segurança do condutor e de outros usuários da via. Pois, além de gerar pontos na carteira de habilitação e afetar o valor do seguro auto.

Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre os radares e a margem de tolerância, é só ficar atento para evitar problemas com infrações de trânsito ao dirigir.