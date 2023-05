Descubra a Verdade Sobre a Contribuição do Autônomo ao INSS Agora.

A contribuição do autônomo ao INSS é um tema que pode gerar muitas dúvidas nos trabalhadores. Afinal de contas, se o trabalhador possui registro em carteira, a contribuição é descontada do pagamento e a operação fica por conta do empregador.

Agora, se o profissional é autônomo, precisa “se virar” por conta própria para contribuir para a Previdência Social.

Dessa forma, é normal ter dúvidas sobre o processo, a importância e as opções para quem trabalha por conta própria. Por isso, hoje vamos esclarecer todas essas questões e mostrar tudo sobre a contribuição do autônomo.

Contribuição do autônomo ao INSS: quais os tipos

A contribuição do trabalhador autônomo para o INSS é uma das obrigações que eles precisam cumprir para garantir acesso aos benefícios previdenciários. Como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade e pensão por morte.

A saber, o valor da contribuição varia de acordo com a renda do trabalhador e pode ser feito de diversas formas:

Contribuição por código 1007: onde o trabalhador precisa pagar 20% do salário previdenciário. Isto é, do mínimo (R$ 1320) ao teto (R$ 7.087,22). Então, essa contribuição pode variar entre R$ 264 e R$ 1.417,44 em 2023; Contribuição por código 1163: nesta modalidade de contribuição do autônomo, ele paga 11% do valor do salário mínimo vigente.

Optando pela primeira opção, o trabalhador tem direito a receber uma aposentadoria maior que um salário mínimo. Enquanto isso, no segundo caso, o mínimo será o valor do benefício.

Como fazer a contribuição do autônomo ao INSS?

Primeiramente, se o trabalhador nunca contribuiu para a Previdência, é necessário que ele se inscreva no PIS (Programa de Integração Social). Para fazer isso, basta acessar o portal gov.br, clicar na aba do PIS e seguir as instruções.

Depois disso, é preciso escolher em qual das duas modalidades que mencionamos acima serão feitas as contribuições. Então, é preciso preencher e gerar a guia de pagamento, que também estará disponível no portal gov.br, na aba de contribuições.

Após gerar a guia, o trabalhador tem até o dia 15 do mês subsequente. Além disso, é possível escolher se quer fazer o pagamento todos os meses ou a cada três meses.

Por que é importante contribuir?

A necessidade da contribuição do autônomo ao INSS pode até gerar um desânimo no trabalhador. Afinal, já são tantas as dificuldades que precisam ser enfrentadas todos os dias. Sem contar o fato de que trabalhar por conta própria é ainda mais desafiador, pois toda a renda, o sucesso profissional e o sustento da família estão única e exclusivamente sobre ele.



No entanto, é preciso lembrar que, contribuindo para o INSS, a pessoa passa a ser um segurado da Previdência. Ou seja, no caso de sofrer um acidente, ter ou adotar um filho, ser acometido por uma doença, ou quando atingir uma idade em que não pode mais trabalhar para se manter.

Assim, a contribuição do autônomo ao INSS garante benefícios como:

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Reabilitação profissional;

Salário maternidade;

Pensão por morte.

Por isso, mesmo que seja difícil acrescentar mais uma conta para pagar às já existentes, é muito importante priorizar a contribuição para o INSS.

Agora que você já sabe tudo sobre a contribuição do autônomo ao INSS, se você trabalha neste regime, não deixe de regularizar sua situação para ter mais tranquilidade quando precisar.