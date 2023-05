Descubra as Benefícios do Cartão de Crédito Bradesco Visa Infinite

O cartão de crédito Bradesco Visa Infinite é uma das opções mais exclusivas disponíveis no mercado brasileiro.

Haja vista, com uma série de benefícios e vantagens, ele é ideal para aqueles que buscam um estilo de vida diferenciado e desfrutam de experiências únicas. Entenda como funciona o cartão Bradesco Visa Infinite e quais são seus principais benefícios!

Saiba quais são as vantagens do cartão de crédito Bradesco Visa Infinite

De forma sucinta, o cartão Bradesco Visa Infinite é uma versão premium oferecida pelo Bradesco em parceria com a bandeira Visa.

Dessa forma, trata-se de um cartão destinado a clientes de alta renda, com um nível excepcional de serviços, benefícios e comodidades exclusivas.

Essa opção possui um custo de anuidade, que no momento desta publicação é de 12 parcelas R$ 92,83, contudo, pode ser uma opção de ótimo custo-benefício.

Limite de crédito generoso

Conforme destaca a divulgação oficial da instituição financeira, uma das vantagens do Bradesco Visa Infinite é o limite de crédito mais elevado em comparação com outros cartões de crédito convencionais. Haja vista, que essa opção permite aos clientes realizar compras de alto valor e ter mais flexibilidade financeira.



Programa de recompensas

Além dessa facilidade quanto ao limite, o cartão Bradesco Visa Infinite oferece acesso ao programa de recompensas exclusivo, permitindo que os clientes acumulem pontos a cada compra realizada.

Dessa forma, esses pontos podem ser trocados por uma ampla variedade de recompensas, como viagens, produtos de luxo, experiências exclusivas e muito mais.

Serviço de concierge 24 horas

Segundo informa o Bradesco, um dos grandes diferenciais do cartão Bradesco Visa Infinite é o serviço de concierge 24 horas.

Dessa forma, os clientes têm acesso a uma equipe de profissionais experientes que estão prontos para auxiliar em reservas de hotéis, restaurantes, ingressos para eventos e oferecer recomendações personalizadas.

Seguro viagem abrangente

Ao utilizar o cartão Bradesco Visa Infinite para adquirir passagens aéreas, os clientes têm direito a um seguro viagem abrangente. Assim sendo, esse benefício inclui cobertura médica, cancelamento de viagem, perda de bagagem e outros imprevistos que possam ocorrer durante a estadia.

Acesso a salas VIP em aeroportos

Além dos pontos citados, os portadores do cartão Bradesco Visa Infinite desfrutam de acesso a salas VIP em diversos aeroportos ao redor do mundo. Isso significa que podem relaxar e desfrutar de conforto e privacidade antes dos voos, além de ter acesso a serviços exclusivos, como alimentação e bebidas de qualidade.

Programa de benefícios em hotéis

Com o cartão Bradesco Visa Infinite, é possível aproveitar benefícios exclusivos em hotéis parceiros. Assim sendo, essas vantagens podem incluir upgrades de quartos, café da manhã cortesia, late check-out e até mesmo noites gratuitas, dependendo do programa de fidelidade do hotel.

Proteção de compra e garantia estendida

Ao utilizar o cartão Bradesco Visa Infinite para fazer compras, os clientes contam com a proteção de compra, que cobre eventuais danos ou roubos de produtos adquiridos. Além disso, muitas compras também recebem garantia estendida, aumentando a segurança e a tranquilidade dos consumidores.

Benefícios em aluguel de carros

Ao alugar um carro utilizando o cartão Bradesco Visa Infinite, é possível obter descontos exclusivos, upgrades de categorias e outras vantagens oferecidas pelos parceiros do programa. Certamente, isso proporciona uma experiência ainda mais agradável durante viagens ou deslocamentos.

Assistência personalizada em emergências

Por fim, o Bradesco Visa Infinite oferece uma assistência personalizada em emergências para seus clientes.

Isso inclui serviços como substituição emergencial de cartão, assistência jurídica, referências médicas e muitos outros benefícios que podem trazer tranquilidade em situações inesperadas.

Assim, com um programa de recompensas atrativo, serviços de concierge 24 horas e uma série de benefícios em viagens, compras e outras áreas, este cartão proporciona uma experiência completa aos seus clientes.

Portanto, para quem deseja elevar seu estilo de vida e desfrutar de vantagens exclusivas, o Bradesco Visa Infinite pode ser a escolha perfeita.