“Descubra as Funcionalidades Exclusivas do WhatsApp que vão Te Conquistar na Corrida dos Canais com Estilo Telegram”

Algumas pessoas que utilizam o WhatsApp Beta para Android já observaram atualizações no aplicativo. No último sábado (13) a plataforma de mensagens experimentou uma funcionalidade de canais, similar àquela presente no Telegram. Esse recurso pode ser disponibilizado em breve.

Essa funcionalidade existe há bastante tempo no Telegram, um aplicativo concorrente do WhatsApp. Ele permite que os administradores enviem mensagens para todos os membros. Tem como anexar fotos, vídeos, textos e outros tipos de arquivos, assim como ocorre nos chats comuns. O WhatsApp não divulgou mais detalhes sobre sua possível versão desse recurso.

Como é que funciona

Conforme as imagens compartilhadas, os canais em questão ganham um selo verde de verificação;

Com isso, o usuário poderá confirmar a autenticidade do remetente, além de visualizar a descrição e o número de seguidores;

É viável silenciar as notificações da pessoa;

Quando um canal estiver marcado como “público”, qualquer usuário poderá encontrá-lo e segui-lo, semelhante ao procedimento no Telegram;

No entanto, o administrador pode tornar o canal “privado”, controlando o acesso;

O novo recurso do WhatsApp também deve simplificar a vida dos usuários, disponibilizando botões de atalho para ações como encaminhar mensagens, compartilhar o canal, silenciar, deixar de seguir ou denunciar à equipe de moderação.

Quem é que usará o recurso

O WhatsApp está atualmente testando seu mais recente recurso, que será lançado após essa fase de testes. Os vislumbres da atualização já foram identificados na versão beta 2.23.10.19 do WhatsApp para Android, disponível na Google Play Store para os testadores do aplicativo. Ainda não há uma data definida para o lançamento dos canais.

Uma nova funcionalidade do WhatsApp agora permite silenciar chamadas de números não identificados. A opção “Silenciar chamadas de desconhecidos” está em fase de testes no WhatsApp Beta para Android. Ela permite desativar o som e a vibração de ligações feitas por números não salvos nos contatos.

Benefícios de silenciar chamadas

Essa função pode ser muito útil para pessoas que recebem frequentemente chamadas indesejadas ou spam de números desconhecidos. Com essa opção, é possível receber a ligação apenas como uma notificação na tela, que não chama tanta atenção, sendo facilmente ignorada.

Como será o novo recurso

A mais recente adição foi identificada na versão 2.23.10.7 do WhatsApp Beta, localizada em Configurações > Privacidade.

O aplicativo informa que “chamadas de números desconhecidos serão silenciadas. Elas aparecerão em sua lista de chamadas e notificações”;

Quando ativado, o WhatsApp não reproduzirá o som da chamada, apenas exibirá uma notificação na tela do celular, visualizada pelo usuário quando desejar;

Essa opção está em fase de testes no WhatsApp Beta e permanece disponível para usuários participantes do programa beta do aplicativo;

Ainda não há uma data definida para o lançamento geral do recurso de silenciador de chamadas.

Além do recurso de silenciar chamadas, o WhatsApp terá um novo aliado contra spams: o aplicativo Truecaller. Ele bloqueia chamadas indesejadas, disponibilizará seus recursos para a plataforma de mensagens. Essa opção também está em fase de testes e tem previsão de lançamento para o final de maio.

Salve o “status” com o WhatsApp Web

Acessar o WhatsApp Web através do navegador é uma prática comum para vários usuários, especialmente para aqueles que trabalham no computador. É o que facilita o acesso às conversas e grupos sem precisar usar o celular.

Da mesma forma que o Instagram e outras redes sociais, o WhatsApp também possui os status, que são publicações temporárias excluídas automaticamente após 24 horas. Na versão web, somente a visualização dos status está disponível nativamente. Mas, é possível contornar essa limitação adicionando um botão de “download” para imagens e vídeos postados.

Não é segredo que o WhatsApp Web precisa de melhorias, já que muitos recursos disponíveis no aplicativo móvel não estão presentes na versão para navegador, incluindo a visualização de mensagens individuais, pagamentos e publicação de status.

Mesmo assim, pode-se contornar outros problemas, como o download de status. Para isso, basta usar uma extensão para navegadores compatíveis, como o Google Chrome, Brave ou Opera.

Busque a extensão do WhatsApp Web – Encontre a extensão “WA Web Plus for WhatsApp” na página de extensões do Google Chrome e clique em “Adicionar ao Chrome”;

Instale a extensão no navegador – No pop-up, clique em “Adicionar extensão” e aguarde o download;

Fixe a extensão no navegador – Clique no ícone de quebra-cabeça na barra de navegação para abrir suas extensões e fixe a extensão, tornando-a sempre visível;

Ative o botão de download – Na aba do WhatsApp Web, clique no ícone da extensão e marque a opção “Ativar botão de download de status” no menu;

Abra os status no WhatsApp Web – No menu superior esquerdo, clique no segundo ícone para acessar a seção de Status;

Visualize as publicações de seus contatos – Na janela aberta, os contatos que postaram status ficarão como “recente” e “visto”. Clique na publicação desejada. Um círculo verde destacando a foto de um contato indica um status não visualizado;

Selecione um status disponível – Escolha o status que deseja baixar e clique no botão de download no canto superior direito da imagem ou vídeo. Se o botão não estiver visível, recarregue a página;

Escolha onde salvar o status – Na janela de download, selecione o local onde deseja salvar a imagem ou vídeo em seu computador e clique em “Salvar”.

Pronto! Agora você pode preservar as publicações de status dos seus contatos e acessá-las no seu computador, mesmo sem conexão com a internet.