Descubra as Melhores Opções de Pagamento para Oferecer aos Seus Clientes

No ambiente de negócios competitivo de hoje, oferecer várias opções de pagamento é uma obrigação. Na vida dos proprietários de empresas em todos os setores, os indicadores econômicos positivos são uma visão bem-vinda. Por isso que hoje, indicaremos as principais formas de pagamento para ofertar aos clientes.

Ofertar várias formas de pagamento ao cliente, evita a perda de clientes, e os empresários podem e devem aproveitar esse momento. As pequenas e médias empresas podem combater os gigantes do mercado aceitando uma ampla variedade de métodos de pagamento.

Pois sem dúvida, as maiores empresas já fornecem a mais ampla variedade de métodos de pagamento para seus clientes.

Neste artigo, discutimos como diversificar as ofertas financeiras de sua empresa e, por extensão, aumentar os resultados financeiros.

Por que é importante dar opções maiores de pagamento?

Cada contrato de venda e o contrato de serviço é crucial para fechar os livros no azul.

Assim, vale a pena colocar dinheiro em vários métodos de pagamento, incluindo transações online. Quanto mais opções sua empresa oferecer, mais clientes você poderá atrair. Esta atitude permite que uma pequena empresa concorra em igualdade de condições com as grandes corporações que dominam seu nicho de mercado.

Conheça as principais formas de pagamento para ofertar aos clientes

Na sequência, apresentamos as principais formas de pagamento que você, enquanto empresário, pode ofertar aos clientes.

Boleto Bancário

Entre os brasileiros sem conta bancária, o boleto é um método de pagamento amplamente utilizado. Este conveniente método de pagamento pode ser usado em qualquer instituição financeira, incluindo bancos, carteiras eletrônicas, farmácias, loterias e serviços bancários online. Além da versão impressa, também está disponível um boleto digital que pode ser adquirido com cartão de crédito.

Carnê



Você também pode gostar:

Em poucas palavras, o carnê é um conjunto de boletos emitidos para parcelamento de vendas. Instituições que oferecem serviços contínuos, como universidades, institutos de idiomas e condomínios, fazem uso intenso dessa ferramenta.

Juros e multas também podem ser adicionados em cima do boleto também. Outra vantagem é que grandes somas podem ser divididas e pagas pelo cliente em um período de meses. O perigo de inadimplência é significativo, o que é uma grande desvantagem.

Cartão de crédito

Ele é uma das principais formas de pagamento atualmente, especialmente entre os grupos demográficos mais jovens. Que os clientes poderem dividir as compras maiores em até 12 parcelas. Um dos destaques de uma operação bem-sucedida é a rapidez como confirma o pagamento em relação ao boleto.

A compensação de pagamento automático é outra vantagem. Portanto, a empresa do cartão de crédito, paga ao fornecedor mesmo que o cliente não pague a conta no final do mês.

Pagamentos via celular

Pode efetuar os pagamentos por smartphone de várias maneiras e estão ganhando popularidade rapidamente. Hoje, um de seus principais impulsionadores é o Banco Central (BC), através do sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, que permite transferências de dinheiro em tempo real.

Ou seja, dizer, sem intermediários, depositarão os pagamentos de seus clientes diretamente em sua conta bancária. Além disso, o sistema está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Outra forma, também muito utilizada, o realizar pagamentos por proximidade (com carteira digital) e códigos QR em smartphones e outros dispositivos móveis, além do registro de débito automático em cartões de crédito ou débito.

Link de pagamento

O link de pagamento é outra alternativa para as empresas aceitarem pagamentos online. Use essa ferramenta para realizar vendas online, bastando criar um link e enviar para o cliente via redes sociais, e-mail ou mensagem instantânea.

É como uma atualização dos tickets. Em vez de enviar um boleto em PDF, você pode simplesmente gerar um link e facilitar o pagamento do cliente.

Dinheiro

O uso de dinheiro em espécie para compras ainda é comum em cidades médias e pequenas. Isso se deve à facilidade com que as pessoas podem se movimentar com moeda “viva” em algumas áreas, bem como ao fato de que as pessoas têm dificuldade em controlar suas finanças usando ferramentas digitais como aplicativos.

O varejista se beneficia desse este método porque é provável que tenha acesso ao capital de giro e pague eles em taxas de transação às administradoras de cartão.

No entanto, ter muito dinheiro em mãos pode torná-lo vulnerável a roubos e fazer com que a distribuição do produto fique fora de controle.

Estas são as principais formas de ofertar os pagamentos para os clientes, sendo que pode utilizar muitos outros, para facilitar as compras aos clientes.

É preciso também considerar que outras formas, como cheque, TED ou DOC, já estão em desuso entre os consumidores.