Descubra as Novidades do Programa para 2023!

O Governo Lula trouxe várias novidades com a reformulação do Bolsa Família, que havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o Governo de Jair Bolsonaro. Por isso, é necessário ficar em advertência com tudo o que vem acontecendo no programa.

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, e garante sustento para milhões de famílias de baixa renda.

Dentre as principais novidades apresentadas pelo Governo Lula está o valor mínimo do Bolsa Família, que está em R$ 600, e foi considerado de extrema importância entre as famílias que fazem parte do programa social.

Além disso, o Governo Federal também implementou pagamentos adicionais para certos beneficiários do programa, segundo alguns requisitos. Nesse sentido, existe a possibilidade de pagamento extra para famílias com filhos de 0 a 18 anos (incompletos), assim como para aquelas com gestantes em sua composição.

Desta maneira, famílias beneficiárias do Bolsa Família com filhos de 0 a 6 anos de idade receberão um pagamento adicional de R$ 150 para cada criança nesta condição. Esse pagamento adicional já está ocorrendo.

Além disso, as famílias que possuem gestantes e filhos de 7 a 18 anos (incompletos) estarão aptas a receber uma parcela extra de R$ 50 do Bolsa Família. No entanto, aqui vai uma advertência: esse pagamento adicional só irá começar a partir do mês de junho.

Sendo assim, com a reformulação do Bolsa Família, o Governo Federal planeja aumentar o poder de compra dessas famílias. Com isso, o objetivo final é tirar o Brasil do Mapa da Fome, o qual o país voltou a fazer parte no ano de 2020, aumentando a renda das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Outras mudanças no Bolsa Família

Para este ano, a Caixa Econômica Federal irá fazer uma troca de todos os cartões do Bolsa Família. Com isso, a medida quer garantir que os cartões utilizados pelas famílias beneficiárias não sejam utilizados apenas para o saque do benefício.

A ideia inicial é de emitir um total de 7,6 milhões de cartões de débito. Sendo assim, esses cartões serão passados aos familiares que fazem parte do Bolsa Família e que não possuem o chip de débito já instalado no cartão do benefício.

O anúncio desta medida foi feito em um evento comemorativo aos 100 primeiros dias de Rita Serrano como presidente da Caixa. Com a medida, os beneficiários do Bolsa Família poderão realizar compras com o cartão do benefício, sem a necessidade de realizar o saque do valor em uma agência da Caixa.

Pagamentos de maio

A Caixa liberou o calendário completo dos pagamentos do Bolsa Família em maio. Sendo assim, como de costume, os pagamentos serão feitos de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira a seguir o calendário:

NIS final 1: dia 18 de maio;

NIS final 2: dia 19 de maio;

NIS final 3: dia 22 de maio (antecipado para o sábado, 20);

NIS final 4: dia 23 de maio;

NIS final 5: dia 24 de maio;

NIS final 6: dia 25 de maio;

NIS final 7: dia 26 de maio;

NIS final 8: dia 29 de maio (antecipado para o sábado, 27);

NIS final 9: dia 30 de maio;

NIS final 0: dia 31 de maio.



Com relação aos pagamentos do Bolsa Família, o depósito é feito diretamente na conta digital do Caixa Tem do beneficiário titular do programa. Além disso, a verificação também pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.