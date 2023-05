Descubra as Oportunidades de Emprego: Confira os Cargos e os Locais Disponíveis!

A Mash, empresa que atua no mercado de moda masculina há mais de 30 anos e possui um complexo industrial com capacidade para produção de mais de 3 milhões de peças mensais, está na procura por novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados:

Cozinheiro (a) JR – São Paulo – SP – Cozinha;

Coordenador (a) de Custos e Controladoria – São Paulo – SP – Controladoria;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Produção;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha;

Ajudante de Produção – São Paulo – SP – Produção;

Operador Logístico (Almoxarifado) – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Ajudante de Produção (Pessoa Com Deficiência) – São Paulo – SP – Produção;

Auxiliar Tecelão – São Paulo – SP – Produção;

Analista Contábil – São Paulo – SP – Contabilidade;

Analista de Custos e Controladoria PL – São Paulo – SP.

Mais sobre a Mash

Sobre a Mash, vale a pena frisar que a marca foi criada por imigrantes libaneses que vieram para o Brasil fugindo da guerra em busca de uma nova vida. Assim, se encontraram na essência do brasileiro, fincaram raízes e carregam uma trajetória de 50 anos de dedicação e conquistas.

Hoje são mais de 1.000 profissionais sob responsabilidade da empresa, de diferentes rostos, gostos e personalidades. Ao longo dessas cinco décadas, a Mash se transformou e se reinventou várias vezes. Não à toa, hoje é referência nas categorias de moda íntima masculina, meias e moda praia.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa clicar nesse link para ir à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

