Descubra as Oportunidades de Emprego na Bacio di Latte!

Confira aqui mesmo quais são as vagas disponíveis e mais detalhes!

A Bacio di Latte, empresa fundada em 2011 e que é uma marca de gelato e de sabores da Itália, está com algumas oportunidades de emprego em aberto pelo país. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a rede, conheça a lista de cargos disponíveis e seus respectivos locais:

Gerente de Restaurante – Rio de Janeiro – RJ – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Gerente de Restaurante – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Técnico de Manutenção (Refrigeração) – Campinas – SP – Manutenção e Instalações;

Técnico de Manutenção (Refrigeração) – Brasília – DF – Manutenção e Instalações;

Gerente de Restaurante – Belo Horizonte – MG – Lanchonete, Fast Food;

Assistente de Gerente de Restaurante – Belo Horizonte – MG – Lanchonete;

Auxiliar de Produção – Pouso Alegre – MG – Produção;

Atendente de Gelateria – Porto Alegre – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Gelateria – Belo Horizonte – MG – Atendente / Recepção / Garçom;

Técnico de Qualidade de Alimentos – Cotia – SP – Produção;

Atendente de Gelateria – Santos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Bacio di Latte

Contando mais sobre a Bacio di Latte, é interessante deixar claro que trata-se da maior gelateria do Brasil com mais de 140 pontos de vendas espalhados pelo país.

A marca conta com lojas e quiosques nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco, além de duas lojas em Los Angeles.

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas da Bacio di Latte já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!