Descubra as Oportunidades de Trabalho no Mambo!

O Supermercado Mambo, rede que oferece aos seus clientes o melhor atendimento e uma das maiores variedades em marcas, produtos e ingredientes, sempre frescos, está contratando novos colaboradores no estado de São Paulo. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de vagas:

Açougueiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de PCO – CD – Barueri – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – CD – Barueri – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Higienópolis – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Recursos Humanos – Santana – São Paulo – SP – Efetivo;

Balconista de Açougue – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Balconista de Açougue – Brooklin – São Paulo – SP – Efetivo;

Balconista de Padaria – Perdizes – São Paulo – SP – Efetivo;

Balconista de Peixaria – Vila Madalena – São Paulo – SP – Efetivo;

Chefe de seção – Alphaville VI – Barueri – SP – Efetivo;

Conferente – Barueri – SP – Efetivo;

Cozinheiro – Barueri – SP – Efetivo;

Empacotador – Higienópolis – São Paulo – SP – Efetivo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Barueri – SP – Efetivo;

Gerente de e-commerce – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Caixa – Higienópolis – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Loja (setor – FLV) – Leopoldina – São Paulo – SP – Efetivo;

Padeiro – Lojas Mambo – SP – Efetivo;

Peixeiro – Alphaville VI – Barueri – SP – Efetivo;

Peixeiro – Perdizes – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Mambo

Sobre o Mambo, é interessante relatar que, atualmente, conta com 1,5 mil colaboradores, 9 lojas físicas na cidade de São Paulo e estrutura de entrega delivery para e-commerce, que atende à Grande São Paulo.

Além disso, há mais de 40 anos no mercado, tem o propósito de “compartilhar o que há de melhor” com os clientes, fornecedores e colaboradores. Dentre seus diferenciais estão a seleção de itens de alta qualidade e produtos diferenciados em perecíveis e hortifruti.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

