Descubra as Vantagens do Cartão Bolsa Família e Solicite o Seu Hoje!

Maria Rita Serrano, a líder da instituição financeira Caixa Econômica Federal, recentemente divulgou informações acerca do inovador cartão Bolsa Família 2023. Este trará uma variedade de benefícios aos participantes do programa social do Governo Federal. Além de uma mudança na coloração, o cartão incluirá uma função nova e outras cinco vantagens que visam simplificar ainda mais a vida dos cidadãos.

A principal inovação consiste na incorporação de uma função de débito ao novo cartão Bolsa Família, permitindo que seja utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira correspondente. Com um chip de segurança integrado, o cartão proporcionará aos beneficiários uma camada adicional de proteção. Outra vantagem é que o cartão estará vinculado a uma conta poupança digital da Caixa, possibilitando aos beneficiários o acesso aos benefícios associados à poupança. Ademais, eles terão a capacidade de verificar o saldo do cartão através do aplicativo disponibilizado pela Caixa.

Leia mais: Martelo batido, NOVA MUDANÇA no Bolsa Família é confirmada e choca brasileiros

Como solicitar o cartão Bolsa Família?

Uma das grandes facilidades do cartão recém-lançado é que os participantes não necessitam realizar qualquer ação para obtê-lo. O Governo Federal enviará o cartão para o endereço cadastrado no banco de informações do Cadastro Único. Entretanto, é crucial que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único, notificando qualquer mudança de endereço ou contato.

Deste modo, assegura-se que o novo cartão seja enviado para o endereço apropriado. Assim, as famílias conseguirão aproveitar os privilégios da nova funcionalidade. Enquanto o ele não for entregue aos beneficiários, a versão anterior do Auxílio Brasil permanecerá vigente, sem alterações no processo de saque dos benefícios.

É essencial que os beneficiários façam uso do cartão com prudência e sigam as orientações do programa para evitar possíveis fraudes e garantir a disponibilidade dos serviços fornecidos. Dentre as inovações presentes no novo cartão, destacam-se as seguintes características:

Dispositivo de segurança integrado;

Associação a uma conta digital de poupança na Caixa Econômica;

Vantagens relacionadas à poupança;

Acesso fácil à consulta do saldo;

Ampla aceitação em estabelecimentos comerciais e de serviços.

13º do Bolsa Família será pago?

Após a divulgação da antecipação do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas, surgiram indagações sobre outra possibilidade. Sugeriu-se que o Governo Federal disponibilizaria, ainda neste mês, o pagamento do décimo terceiro salário do programa Bolsa Família.

O governo já se manifestou para esclarecer essas dúvidas. O pagamento 13° do benefício ocorreu em dezembro de 2019, cumprindo uma promessa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, devido à justificativa de que os gastos relacionados à pandemia ocorrida no ano seguinte excederam o orçamento, o governo na época deixou de liberar o pagamento do décimo terceiro para os grupos beneficiários do programa.

Com a implementação do Auxílio Emergencial, o valor do Bolsa Família, que era de no mínimo R$ 289, passou a ser de no mínimo R$ 600. Ademais, chegou a R$ 1,2 mil para mães solteiras. Diante desse cenário, o governo Bolsonaro optou por não conceder o décimo terceiro em 2020, 2021. Então, em 2022, criou o Auxílio Brasil, que não incluiu o pagamento do décimo terceiro, mas disponibilizou parcelas extras de R$ 600 de agosto a dezembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve o valor de R$ 600 para este ano e introduziu alguns benefícios financeiros adicionais. A proposta para 2023 é proporcionar uma assistência financeira maior às famílias com maior número de integrantes. Mesmo assim, esse público aguarda ansiosamente pelo recebimento do décimo terceiro salário do Bolsa Família.

Veja também: Bolsa Família pode ser CANCELADO para ESTAS pessoas; veja como evitar



Você também pode gostar:

Há previsão de pagamento?

Não! Da mesma forma que ocorreu no governo Bolsonaro, a equipe social do governo Lula não planeja efetuar o pagamento do décimo terceiro salário do Bolsa Família. A antecipação desse benefício é direcionada aos aposentados e pensionistas, pois, por lei, eles já têm direito a receber uma gratificação adicional. Ou seja, já existe um orçamento destinado ao décimo terceiro do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A justificativa apresentada pelo governo Lula é de que o Bolsa Família é um auxílio social e, portanto, não concede o direito ao décimo terceiro pagamento. Isso difere da remuneração recebida por trabalhadores ativos no mercado de trabalho, assim como aposentados e pensionistas que contribuíram para a Previdência Social.

Essa mesma explicação se aplica ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), que, embora seja pago pelo INSS, não inclui o décimo terceiro. Isso ocorre porque esse pagamento é puramente assistencial e não requer contribuições prévias para ser recebido.