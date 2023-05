Descubra Como Alimentação Pode Ajudar a Reduzir o Estresse!

Você sabia que existem alimentos que ajudam a combater o estresse? Isso porque a nossa alimentação está intimamente relacionada com o funcionamento do nosso cérebro, incluindo as reações químicas relacionadas às emoções. Por isso, investir em alimentos que combatem o estresse pode ser uma excelente maneira de aumentar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Não deixe de conferir o conteúdo de hoje e aprender mais sobre esse assunto!

Confira alimentos que ajudam a combater o estresse!

A nossa mente e o nosso corpo estão conectados, e isso não é novidade, não é mesmo? Portanto, o que comemos pode impactar profundamente a nossa saúde mental, assim como a nossa mente pode desencadear efeitos em nosso corpo.

Sendo assim, pensar em investir em alimentos que ajudam a combater o estresse pode ser uma boa ideia no dia a dia corrido e cheio de tarefas. Veja algumas opções saudáveis e interessantes:

1. Vegetais verdes folhosos

Os vegetais verdes folhosos são saborosos e super fáceis de incluir na dieta. Dentre eles, temos a rúcula, a couve, o cheiro-verde, o espinafre e muitos outros. Esses alimentos são ricos em antioxidantes e vitaminas que são fundamentais para a saúde do nosso cérebro. Além de nutri-lo, eles também ajudam a proteger o cérebro contra agentes nocivos, como os radicais livres. Portanto, podem ser ótimos para combater problemas emocionais como o estresse.

2. Morango

O morango é uma frutinha super versátil e que pode ser consumida em forma de sorvete saudável, suco, salada de frutas, etc. Trata-se de um alimento rico em vitamina C, sendo que esta vitamina é muito importante para manter a saúde do corpo como um todo. Além disso, a vitamina C também pode contribuir para a redução dos níveis de estresse no dia a dia.

3. Aveia

A aveia contém uma substância chamada triptofano, que é capaz de reduzir a sensação de fadiga e, ao mesmo tempo, aumentar a saciedade. Tudo isso, em conjunto, tende a contribuir para um aumento nas sensações de bem-estar, reduzindo, assim, os níveis de estresse no dia a dia. Além do mais, a aveia também pode ser uma grande aliada para quem deseja emagrecer e manter um bom funcionamento intestinal.

4. Cacau

Até o chocolate entrou na nossa lista de alimentos que ajudam a combater o estresse! Isso porque ele possui flavonoides que contribuem para uma proteção a mais da nossa saúde. O cacau também ajuda a relaxar promovendo sensações de bem-estar, que é muito característico quando comemos um chocolate amargo, concorda? Porém, cuidado: esses efeitos só realmente serão interessantes se você investir em chocolates sem açúcar, combinado?

5. Chá verde

Apesar de o chá verde possuir cafeína, sendo que esta em excesso pode desencadear ansiedade e estresse, ele também possui um aminoácido chamado L-teanina, que promove efeitos relaxantes que ajuda a acalmar e a termos dias mais leves. Porém, é preciso consumir a bebida de forma equilibrada, e sempre conversar com o seu médico sobre possíveis interações do chá com medicamentos ou com a gravidez, ok? Assim, a sua dieta será ainda mais saudável e alinhada às suas necessidades.