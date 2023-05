Descubra Como Estudar no Exterior com Bolsas de Estudo

Muitos brasileiros têm o sonho de estudar na Europa. Mas, nós sabemos que estudar no exterior possui não é barato e que nem todos os estudantes possuem condições de arcar com os altos custos envolvidos.

Porém, não se desespere. Existem diversas opções de bolsas de estudo que podem te ajudar a arcar com a parte financeira dos estudos fora do Brasil.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com algumas opções de bolsas de estudo no exterior que poderão te ajudar a alcançar o seu sonho. Vamos conferir!

Bolsas de estudo na Espanha

A Universidade de Jaén é uma universidade da Espanha que possui um extenso programa de bolsas para estudantes internacionais, como o “Programa de Becas de atracción del Talento para estudios de Grado de la Universidad de Jaén”.

Por meio do programa, essa universidade espanhola oferece mais de 100 bolsas de estudos todos os anos para estudantes internacionais.

Cada uma das bolsas cobre 100% das anuidades da universidade, incluem uma contribuição anual de 2 mil euros para auxiliar os estudantes com a vida na Espanha e oferecem também um seguro de saúde.

É importante destacar que o programa reserva bolsas para estudantes brasileiros. Para participar da seleção, os brasileiros devem apresentar a pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Bolsas de estudo na Itália – Pádua

A Universidade de Pádua é uma universidade italiana que oferece mais de quarenta bolsas de estudos para alunos estrangeiros de graduação e de pós-graduação por meio do “Padua International Excellence Scholarship Program”.

As bolsas são de mérito e são dadas para estudantes que apresentem um histórico acadêmico de excelência ao longo da candidatura.

Ficou interessado? Então saiba que para concorrer você precisará escrever uma carta de motivação, enviar prova de proficiência em língua inglesa e apresentar a sua candidatura para um ou mais cursos na Universidade de Pádua. As inscrições abrem no segundo semestre de cada ano.

Bolsas de estudo na Itália – Bolonha

Outra opção de bolsa de estudo para quem quer estudar na Europa é a “Unibo Action 1 and 2”, programa para alunos internacionais que querem estudar na Universidade de Bolonha, na Itália.

A seleção dos candidatos é realizada com base na pontuação na prova do SAT (Scholastic Aptitude Test) para os cursos de graduação e na pontuação na prova do GRE (Graduate Record Examination) para mestrado.



O número de bolsas varia todos os anos e, dessa maneira, é importante que você verifique o site da instituição com frequência para mais informações.

Bolsas de estudo na França

Por fim, mais uma opção de bolsa de estudo na Europa é o “Emile Boutmy Scholarship”, oferecido pela universidade Sciences Po, da França.

Esse programa foi criado para alunos de graduação e de mestrado que apresentem um histórico acadêmico de excelência e que passam por dificuldades financeiras.

As inscrições para os cursos de mestrado ficam abertas até o mês de dezembro. Para os cursos de graduação, por sua vez, as inscrições poderão ser feitas até fevereiro.

Como encontrar bolsas de estudo?

Para impulsionar a sua pesquisa por bolsas de estudo, você deve usar palavras-chave eficientes e que estão realmente relacionadas com o objeto de sua bolsa.

Se você pretende, por exemplo, estudar na Holanda, você pode pesquisar:

Bolsas para estudar na Holanda;

Bolsas universidades holandesas;

Bolsas de estudo na Holanda.

Além disso, tenha em mente que encontrar bolsas de estudo é um processo que envolve muita pesquisa e que requer um longo período de tempo.

Dessa maneira, busque realizar pesquisas frequentes sobre as bolsas e sobre as faculdades de seu interesse. Crie esse hábito para não perder nenhuma notícia sobre as melhores oportunidades disponíveis para quem quer estudar fora do país.