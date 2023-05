Descubra Como Evitar o Desbotamento de Roupas Coloridas

Um dos maiores desafios da faxina é encontrar maneiras para não desbotar roupa colorida, pois essa é uma situação muito comum no dia a dia. Isso porque as lavagens repetitivas podem proporcionar um visual mais gasto, já que os tecidos são muito suscetíveis a perderem a cor.

No entanto, essas peças têm um lugar especial no nosso guarda-roupa e é preciso manter bastante cuidado com elas. Por isso, conheça o segredo definitivo para resolver esse problema de uma vez por todas e não perder mais nenhum item da sua coleção.

Confira como não desbotar roupa colorida

O primeiro passo de uma boa lavagem de roupas é a sua separação por categorias. Afinal, as diferenças de cores e de tecidos influencia diretamente no modo e no tempo de limpeza. Sendo assim, construa o hábito de conferir a etiqueta para conhecer o material da peça e até mesmo identificar possíveis instruções do produtor.

Na maioria das vezes, as informações são bem específicas e ajudam a não desbotar roupa colorida. Por exemplo, diz sobre a temperatura para lavar ou para passar. Além disso, também versa afirmações sobre a tinta e se a mesma contém risco de soltar, além de recomendações sobre o uso de luvas protetoras.

Separação por cores

Como dito, essa é a principal etapa para alcançar o objetivo em questão e deve ser feita com muita atenção. Inicialmente, separe as roupas em tonalidades claras, como beges e brancas, e escuras, como pretas e azul marinho.

Em seguida, selecione aqueles itens com cores mais vivas e vibrantes, como amarelo, laranja, vermelho e lilás. Com isso, escolha as cores de tonalidades mais próximas para serem lavadas juntas, como o vermelho e o laranja, e não esqueça de manter as categorias clara e escura.

Pré-lavagem

Antes de serem colocadas na máquina de lavar, as roupas que possuem muitas manchas ou aquelas de sujidades bem impregnadas devem passar pelo processo de higienização manual para remover as marcas adequadamente.

Aqui, a ressalva mais importante é para evitar o molho prolongado. Pois, a coloração pode ser igualmente perdida, principalmente se o tecido for suscetível à soltura da tinta.

Sendo assim, use um sabão neutro ou de coco para retirar o acúmulo de sujeira e acrescente produtos industrializados específicos para itens coloridos. O ideal, então, é deixar de molho por 30 minutos e esfregar bem o local com as mãos.

Teste de desbotamento

Como já dito anteriormente, a dificuldade para não desbotar a roupa colorida pode constar na etiqueta, mas nem sempre essa informação estará divulgada. Logo, é preciso investir em testes práticos para saber mais sobre o tipo de tecido.

Por isso, a recomendação é fazer o teste de desbotamento. Para tal, escolha, por exemplo, uma pequena parte de uma blusa e que seja pouco visível, depois, esquente um pouco de água e umedeça a região escolhida.

Feito isso, coloque um pano claro sobre a peça molhada e utilize um ferro em alta temperatura para passar toda a área umedecida. Se soltar tinta, o pano ficará manchado. Sendo assim, nesse caso, é preciso lavar a peça de maneira manual e separada.

Truque do Sal para não desbotar roupa colorida

Como uma dica extra, você pode apostar no truque do sal para não desbotar a roupa colorida. Obviamente, essa técnica pode ser usada de modo complementar ao método apresentado anteriormente.

O preparo é rápido e simples. Primeiramente, basta adicionar 5 colheres de sopa de sal em um recipiente de lavagem, seja em um balde ou na própria máquina, na parte do tambor. Nesse último caso, você também pode acrescentar essa quantidade a cada ciclo de lavagem, visando um resultado mais eficiente.

Esse truque, então, pode ter duas funções: auxiliar na restauração da cor das suas roupas mais antigas e manter o aspecto mais vivo do seu vestuário mais novo.

Temperatura

Agora que você já sabe o segredo definitivo para não desbotar roupa colorida, se atente à temperatura da água no seu ciclo de lavagem, pois a mesma deve estar sempre em torno de 30 graus.

Diferente disso, as peças podem sofrer grandes desgastes e perder a sua cor, principalmente se estiverem com o nível mais baixo de sujeira. No caso de manchas ou de itens muito encardidos, é possível aumentar essa temperatura para 45 graus, mas não deve ultrapassar tanto esse valor.

Com essas dicas todas ditas aqui, todo o procedimento de lavar roupas coloridas e não sofrer com o desbotamento, será muito mais fácil de administrar. Portanto, coloque-as em prática já na próxima lavagem e observe os resultados positivos o mais rápido que imagina.