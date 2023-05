Descubra Como Limpar Fiapos da Máquina de Lavar Corretamente.

Se você é como a maioria, provavelmente já teve o incômodo de remover fiapos de roupas da máquina de lavar. Afinal, os fios de tecido podem ficar presos no tambor da máquina, nos respiros e até nos filtros. Logo, podem atrapalhar o funcionamento do aparelho e potencialmente estragar suas roupas. Por isso que, hoje, indicaremos a forma correta de limpar fiapos da máquina de lavar roupas.

A boa notícia é que existe um método infalível para escapar permanentemente dessas circunstâncias incômodas. Sendo assim, este artigo revelará o segredo e demonstrará como eliminar permanentemente os fiapos das roupas em sua máquina de lavar.

Qual é a forma correta de limpar fiapos da máquina de lavar?

A forma correta de limpar fiapos de roupa na máquina de lavar é utilizando uma esponja vegetal (que você pode comprar em supermercados e lojas de produtos naturais).

Para isso, é preciso colocar a esponja vegetal no dispenser central de sua máquina de lavar durante o ciclo de enxágue para eliminar as bolas de fiapos teimosos. Então, quando terminar o ciclo de lavagem, certifique-se de que os fiapos estejam presos na esponja vegetal e, em seguida, retire-a do dispenser.

Como fazer para evitar que se formem fiapos de roupa na máquina de lavar?

Mais fácil do que retirar fiapos da máquina de lavar, é evitar que eles se formem na lavagem da roupa. Por isso, damos algumas alterativas para evitar que se se formem fiapos na máquina de lavar.

Sabemos que o processo de lavar roupas exige muita atenção e prática. Afinal, a intenção é garantir que as roupas saiam limpas e em bom estado.

Sendo assim, se você deseja bons resultados na máquina de lavar, continue lendo para aprender as dicas mais importantes para remover o acúmulo de fiapos na máquina de lavar roupas.

Antes de lavar as roupas, separe-as e classifique-as

Algumas roupas são mais propensas a abrigar fiapos do que outras. Então, neste caso, separá-las evitará que as roupas sem fiapos se sujem com eles.

Por isso, elas devem ser lavadas separadamente, pois podem desprender fibras durante o processo de lavagem.

Mantenha a limpeza de sua máquina em dia



Para evitar que as roupas sejam contaminadas por fiapos acumulados na máquina de lavar, é necessário limpá-la regularmente. O que é necessário para conseguir isso é ativar o recurso de autolimpeza de sua máquina de lavar e misturar uma pequena quantidade de água desinfetante com a água da torneira normal, eliminando assim quaisquer contaminantes em potencial.

Faça a conferência nos bolsos das roupas para eliminar papéis e outros materiais que possam se desmanchar em contato com a água

Antes de colocar as roupas na máquina de lavar, certifique-se de que os bolsos estejam livres de detritos, como papeis, meias ou roupas íntimas.

Fazendo isso, você pode evitar que o papel rasgue durante a lavagem e se espalhe pela máquina, onde inevitavelmente ficará emaranhado com outras roupas.

Procure não colocar muita roupa na máquina

É crucial sempre carregar sua máquina de lavar com roupas suficientes para permitir espaço adequado e limpeza adequada. Pois, essa atitude permite que a máquina de lavar limpe e remova qualquer fiapo das roupas, garantindo os melhores resultados possíveis da lavagem.

Outras dicas para evitar que se formem fiapos na máquina de lavar

Você pode evitar o acúmulo de fiapos em sua máquina de lavar tomando algumas precauções simples, como:

Antes de aumentar a quantidade de fiapos na máquina de lavar, é possível fazer a limpeza a cada lavagem. Para tanto, é possível recolher utilizando uma esponja ou uma peneira para recolher, antes de entrar novamente na máquina. Isso ajuda a evitar que o tambor e os filtros fiquem entupidos;

Certifique-se de que as roupas estão bem distribuídas ao colocar na máquina. Caso contrário, é possível que as roupas fiquem “amarradas” o que favorece a formação de fiapos;

Certifique-se de que os laços das peças não se desfazem durante o ciclo de lavagem;

Lave separadamente as que estão extremamente sujas ou que contenham muito tecido sintético. Aliás, os tecidos sintéticos tendem a soltar mais fibras quando lavados;

Limpe o tambor e filtros da sua máquina de lavar regularmente com produtos de limpeza especializados. Isso ajuda a limpar qualquer acúmulo de fiapos de roupas e manter seu dispositivo funcionando sem problemas;

Por fim, siga as instruções do fabricante da sua máquina de lavar para garantir o melhor desempenho do aparelho.

Se você ainda encontrar fiapos depois de seguir essas etapas, tente usar uma vassoura de limpeza ou uma pá e escova para removê-los manualmente. Desse modo, será mais fácil evitar qualquer dano.

Manter a sua máquina sempre livre de fiapos de roupa faz com que dure mais e evita manutenções constantes.