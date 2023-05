Descubra como o Nubank pode ajudar sua empresa a crescer

A conta do Nubank para a pessoa jurídica pode ser bastante vantajosa, já que é uma modalidade de conta isenta de tarifas de manutenção, além de ser desburocratizada e ter o seu processo totalmente digital.

Conheça os benefícios do Nubank para a pessoa jurídica

De acordo com informações do Nubank, a conta PJ da fintech é voltada para a melhoria da rotina dos microempresários e, portanto, tem funcionalidades criadas para facilitar a gestão financeira das empresas. Dentre os benefícios que o cliente do Nubank da categoria PJ pode obter, está o cartão de crédito e débito.

Cartão personalizado e sem tarifas

O cartão PJ do Nubank é personalizado com o nome da empresa e proporciona menos impacto no caixa da organização, através da função crédito.

Isso porque o Nubank separa a conta física e a jurídica como deve ocorrer no controle de fluxo de caixa de uma empresa. Sendo assim, além de ser um cartão funcional e sem tarifas, ainda facilita o controle sobre as entradas e saídas financeiras do negócio.

Assistente de pagamento

O Nubank tem uma ferramenta diferenciada para facilitar a administração das empresas de pequeno porte, que é chamada de “assistente de pagamento”.

Sendo assim, trata-se de um serviço que permite que o microempresário organize seus compromissos de maneira objetiva e funcional, através do aplicativo oficial da fintech. É possível cadastrar avisos e receber notificações específicas para pagar boletos e impostos referentes à empresa.

Desta maneira, o cliente pode gerenciar de forma mais rápida e eficiente pagamentos pendentes do negócio através da função do app. Sendo assim, no próprio aplicativo do Nubank, o cliente PJ consegue gerenciar os recebimentos e as transações.

NuPay

O NuPay é outra ferramenta inovadora da fintech. Uma vez que através do Nupay o cliente pode realizar cobranças online e receber o valor no mesmo momento.

As vendas podem acontecer no cartão de crédito ou no débito, diretamente pelo aplicativo. O Nupay permite que o recebedor da cobrança parcele a compra em até 12 vezes.

Sendo assim, o cliente PJ do Nubank pode cobrar seus clientes com mais segurança e rapidez, sem precisar obter os dados do cartão de crédito.

A conta PJ do Nubank também permite que o cliente faça a transferências e utilize o Pix para qualquer conta de forma gratuita, o que facilita o processo de controle financeiro de um pequeno negócio.



Área de cobranças

O Nubank possui uma ferramenta específica chamada “área de cobranças”. Trata-se de uma ferramenta oficial dentro do app do aplicativo que organiza os valores recebidos pelo pequeno empresário.

Dessa maneira, é possível analisar as cobranças feitas diretamente pelo app. Assim sendo, é possível cobrar do seu cliente pelo Pix, por boleto, ou ainda pelo no app, acompanhando o status em tempo real dos pagamentos.

A área de cobranças do Nubank permite que o cliente personalize a mensagem na cobrança, tornando o processo mais amigável e facilitando o relacionamento com o cliente final.

Administração financeira facilitada

Portanto, é possível entender que a conta PJ do Nubank é bastante benéfica para o cliente. Já que além das vantagens citadas, o cliente pode acessar o extrato diretamente no aplicativo.

Obter atendimento 24 horas por dia de forma desburocratizada e abrir a conta de forma online facilitada, além de obter outros benefícios como recebimentos de maquininhas e plataformas de pagamento.

Recebimento de vendas

Uma vez que o cliente Nubank PJ pode receber as vendas feitas em plataformas de pagamento, como maquininhas, aplicativos, links de pagamento etc.

Todas as vendas feitas por estes meios de pagamento são direcionadas automaticamente para a conta PJ do Nubank. Dessa maneira, uma empresa de pequeno porte pode ser organizada e elevar suas vendas de maneira objetiva.