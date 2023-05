Descubra como o Programa Cartão Família Carioca Funciona

O programa Cartão Família Carioca é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro que visa proporcionar suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o objetivo de combater a pobreza e promover a inclusão social, o programa oferece um auxílio mensal para garantir o sustento básico das famílias cadastradas.

Portanto, entenda como funciona o Cartão Família Carioca!

Como funciona o Cartão Família Carioca?

De forma sucinta, o Cartão Família Carioca é um benefício concedido às famílias de baixa renda que residem na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, o programa é uma das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e tem como propósito auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade a suprir suas necessidades básicas.

Requisitos para participar do programa

Para se qualificar ao benefício, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo programa. Por exemplo, as famílias precisam estar cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), ter renda per capita baixa e possuir crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua composição.

Valor do Cartão Família Carioca

O valor do benefício do Cartão Família Carioca varia, tal como ocorre com outros programas sociais, de acordo com a composição familiar e com outros fatores socioeconômicos. No entanto, famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 12 anos recebem um valor maior em comparação às famílias com adolescentes de 13 a 17 anos. De acordo com informações oficiais, o benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, como o Bolsa Família.



Acesso aos pagamentos do programa

O acesso aos recursos do Cartão Família Carioca é feito por meio de um cartão magnético, que funciona como um cartão de débito. As famílias beneficiárias podem utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos credenciados, garantindo assim o acesso a alimentos e outros itens essenciais.

Além disso, o Cartão Família Carioca também oferece um programa de acompanhamento familiar, no qual assistentes sociais realizam visitas periódicas às famílias beneficiárias.

Dessa forma, essas visitas têm como objetivo promover a inclusão social, identificar necessidades específicas e oferecer suporte para a superação das dificuldades enfrentadas pelas famílias.

Ações complementares do Cartão Família Carioca

Além do auxílio financeiro mensal, o programa oferece ações complementares para promover o desenvolvimento humano e a autonomia das famílias beneficiárias. Assim, entre essas ações, estão a capacitação profissional, o incentivo à educação e o acesso a programas de geração de renda.

O Cartão Família Carioca tem gerado impactos significativos na vida das famílias beneficiárias. Haja vista, o auxílio financeiro contribui para a redução da pobreza e para o acesso a condições básicas de vida, como alimentação adequada e moradia. Além disso, as ações complementares promovem a inclusão social e a melhoria das perspectivas futuras das famílias.

Resultados e estatísticas

Desde a sua implementação, o Cartão Família Carioca tem apresentado resultados expressivos. Segundo informações oficiais, milhares de famílias têm sido beneficiadas pelo programa, o que tem contribuído para a diminuição da desigualdade social na cidade. Além disso, estatísticas mostram que a taxa de frequência escolar das crianças beneficiárias têm aumentado e que mais jovens têm buscado qualificação profissional.

Para se inscrever no Cartão Família Carioca, é necessário comparecer a um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade do Rio de Janeiro. Assim sendo, é necessário manter o CadÚnico atualizado, já que ele é base de cálculo da renda per capita para benefícios sociais.

Medidas positivas do Cartão Família Carioca

O programa Cartão Família Carioca e as ações complementares têm proporcionado condições básicas de vida às famílias em situação de vulnerabilidade, além de estimular o desenvolvimento humano e a autonomia.

Dessa forma, com resultados positivos e impactos significativos, o Cartão Família Carioca mostra-se como uma importante iniciativa de assistência social na cidade.