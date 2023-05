“Descubra Como Obter um Empréstimo com Garantia de Celular Se Você Precisa de Dinheiro”.

O empréstimo com garantia de celular é uma modalidade de crédito que vem ganhando espaço no mercado financeiro brasileiro. Trata-se de uma opção interessante para quem precisa de dinheiro rápido e tem um smartphone em bom estado para oferecer como garantia. Se você se interessa em saber mais, abaixo explicaremos como funciona, quais são as vantagens e desvantagens dessa linha de crédito.

O que é o empréstimo com garantia de celular?

O empréstimo com garantia de celular é uma modalidade de crédito em que o usuário oferece o seu smartphone como garantia de pagamento. Ao fazer isso, ele consegue taxas de juros mais baixas e prazos mais longos para quitar a dívida.

A modalidade é uma alternativa interessante para quem precisa de dinheiro rápido e não quer se submeter às exigências das instituições financeiras tradicionais. Isso porque, em geral, as empresas que oferecem esse tipo de empréstimo não fazem consultas aos órgãos de proteção ao crédito e não exigem comprovação de renda.

Para solicitar, o usuário deve entrar em contato com uma empresa especializada nesse tipo de serviço. É importante escolher uma empresa confiável, que tenha boa reputação no mercado e ofereça condições de pagamento adequadas.

Ao fazer a solicitação, o usuário deve informar os dados do seu smartphone e enviar fotos do aparelho para comprovar o estado de conservação. A empresa fará uma avaliação do dispositivo e definirá o valor que poderá emprestar.

Com o valor definido, o usuário deverá assinar um contrato, que estabelecerá as condições de pagamento, incluindo as taxas de juros, os prazos e as multas em caso de atraso. O dinheiro será depositado na conta bancária do solicitante e ele poderá usar como quiser.

Vantagens e desvantagens

A principal vantagem do empréstimo com garantia de celular é a facilidade de obtenção do crédito. Como não há exigência de comprovação de renda nem consulta aos órgãos de proteção ao crédito, pessoas com restrições financeiras conseguem obtê-lo mais facilmente.

Além disso, as taxas de juros são mais baixas do que as praticadas em outras modalidades de crédito, como o cartão de crédito ou o cheque especial. Isso porque o risco para a empresa é menor, já que ela tem a garantia do smartphone como forma de pagamento.

Por outro lado, a principal desvantagem é que, caso o usuário não consiga pagar a dívida, ele perderá o seu telefone. Além disso, as empresas que oferecem esse tipo de crédito costumam cobrar multas e juros altos em caso de atraso, o que pode dificultar ainda mais a situação financeira do solicitante.

Quais os smartphones são aceitos na modalidade?

Então, não são todos os modelos que são aceitos nesse tipo de empréstimo, mas a grande maioria está elegível. Aproximadamente 80% dos aparelhos com o sistema operacional Android têm liberação para a modalidade.

Vale mesmo a pena solicitar o empréstimo com garantia de celular?



A primeira coisa a se considerar é a necessidade real do crédito, bem como suas condições de pagamento. Assim, antes de optar pela modalidade, é preciso entender melhor sobre as taxas cobradas, ou seja, o CET (Custo Efetivo Total).

Talvez a taxa de juros que foi anunciada pela instituição financeira se mostre mais baixa que as outras. No entanto, a instituição embute outros encargos, tal como a taxa administrativa, que deixa o empréstimo bem mais caro. Com isso, o valor total pode superar o que foi esperado.

Então, o CET reúne a taxa de juros, tal como os outros encargos que envolvem a operação. Dessa forma, é o percentual que se aplica realmente no empréstimo. Portanto, atente-se à sigla para saber exatamente quanto pagará ao final.

É necessário também compreender quais as regras impostas pela financeira, como comprovação de renda, fotos do telefone, entre outras. Ademais, tenha em mente o que é mais importante: será que você conseguirá honrar com esse compromisso? Tenha em mente a seguinte situação: se as parcelas não forem pagas, o telefone ficará totalmente bloqueado. Apenas as chamadas de emergência permanecerão liberadas.

Com isso, por exemplo, caso o aparelho seja usado para trabalho, é preciso pensar bastante. Analise cuidadosamente esses detalhes antes de qualquer decisão.

Em contrapartida, o empréstimo com garantia de celular é uma alternativa bem interessante para aqueles que buscam crédito com taxa de juros baixa e a aprovação facilitada. Como citamos, com o smartphone em garantia, diminui-se o risco da operação e a financeira, assim, oferecerá melhores condições a fim de liberar o crédito.

Para ter um empréstimo com garantia de celular sem comprometimentos, segundo o Serasa recomenda, primeiro, encontre uma instituição de confiança. Isso te livrará do pior que pode acontecer: cair no golpe do empréstimo.