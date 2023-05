Descubra Como Reduzir o Valor da Sua Conta de Luz em 11 de Maio – Segredo Revelado!

Atualmente, a conta de luz tem se tornando uma das grandes preocupações dos brasileiros. De acordo com a Abrace (Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres), o Brasil possui a segunda energia elétrica mais cara do mundo.

Recentemente, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou diversos reajustes para a tarifa de energia elétrica em vários estados do Brasil. Por isso, os brasileiros têm sentido o impacto desse aumento no orçamento familiar.

A conta de energia pode comprometer boa parte da renda das famílias. No entanto, algumas ações simples e práticas pode te ajudar a diminuir os custos com essa conta no final do mês.

Dicas para diminuir a conta de luz

A seguir, confira 5 dicas práticas e simples que te farão ver a diferença na sua conta de luz no final do mês.

1 – Lâmpadas de LED

Uma das atitudes mais simples e práticas que você pode tomar é trocar as lâmpadas tradicionais pelas lâmpadas de LED. A primeira opção consome muito mais energia elétrica, além de emitir calor ao ambiente.

As lâmpadas de LED são as melhores opções para qualquer ambiente, seja domiciliar ou comercial. Isso porque elas conseguem produzir luz de forma mais eficaz, diminuindo o consumo na sua conta de luz sem aquecer o ambiente.

2 – Luz natural

Você já pensou que usufruir mais da luz natural disponível durante o dia pode afetar significativamente a sua conta de luz? Quanto mais tempo você utilizá-la, menor será a necessidade de gasto de energia elétrica.

Para que a luz natural seja aproveitada ao máximo, vale a pena pensar em algumas estratégias. Uma delas é observar a cor das paredes. Isso porque uma cor mais clara, como o branco, reflete a luz natural e faz com que você a aproveite ao máximo e fique com o ambiente mais iluminado e por mais tempo.

3 – Aparelhos eletrônicos e a conta de luz

Você sabia que o valor da sua conta de luz pode estar ligada aos aparelhos eletrônicos? Isso porque deixá-los na tomada mesmo quando não estiver utilizando consome energia elétrica da mesma forma.

Por isso, a recomendação é retirar todos os aparelhos eletrônicos da tomada quando eles não estiverem em uso, como o micro-ondas, televisão e videogame. Assim, mantenha somente a geladeira ligada continuamente.



4 – Chuveiro elétrico

Todo mundo sabe que existem alguns “vilões” que podem facilmente encarecer a sua conta de luz. Um dos principais deles é o chuveiro elétrico.

Quem não gosta de um banho quentinho e demorado, não é mesmo? No entanto, ficar por muito tempo com o chuveiro elétrico ligado pode encarecer a sua conta de energia elétrica.

A nossa dica é diminuir o tempo do banho e permanecer com o chuveiro desligado ao se ensaboar. Essa atitude parece simples, mas pode fazer uma grande diferença no final do mês.

5 – Energia solar

Por fim, a nossa próxima dica não é tão simples, mas pode acabar de vez com a dor de cabeça de ter conta de luz para pagar no final do mês.

A energia solar tem ganhado adeptos em todo o Brasil, principalmente em regiões mais quentes. Isso porque o gasto com energia elétrica irá praticamente acabar.

Obviamente, o custo inicial é bem alto. Porém, será possível observar o custo-benefício a longo prazo. Além disso, atualmente existem diversos bancos e financeiras que realizam financiamento para a compra e instalação dos painéis solares.

Por isso, se você deseja acabar de vez com a conta de luz, esta pode ser a melhor opção.