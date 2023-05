Descubra Como Se Preparar para o Vestibular Unesp 2024

A Unesp, Universidade Estadual Paulista, foi criada no ano de 1976 e é considerada uma das melhores universidades de todo o país. Assim, não é de se surpreender que muitos estudantes brasileiros queiram estudar nessa instituição.

Uma das formas de ingresso na Unesp é por meio do vestibular, elaborado pela Fundação Vunesp e aplicado todos os anos.

A Unesp ainda não está as inscrições abertas para a próxima edição do seu processo seletivo, mas o cronograma com as principais datas do Vestibular 2024 já foi definido. Assim, você já pode começar a se preparar para enfrentar o processo seletivo da instituição.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber para entender como a prova do Vestibular 2024 da Unesp irá funcionar. Confira!

Vestibular Unesp 2024: funcionamento da primeira fase

Tradicionalmente, a prova do vestibular da Unesp acontece em duas fases diferentes.

A primeira fase do Vestibular 2024 da Unesp será formada por 90 questões de múltipla escolha (objetivas) que irão abordar assuntos diversos estudados ao longo do ensino médio.

Os candidatos deverão responder as questões propostas pela prova em cinco horas. Assim, pode-se dizer que os candidatos terão aproximadamente três minutos e trinta e três segundos para resolver cada uma das questões da primeira fase. Dessa forma, é importante que o candidato saiba dividir o tempo disponível de forma estratégica.

Três grandes áreas serão cobradas dentro da prova da primeira fase do vestibular da Unesp. São elas:

Ciências da Natureza e Matemática: biologia, física, química e matemática.

Ciências Humanas: história, geografia, filosofia e sociologia.

Linguagens e Códigos: língua portuguesa e literatura, língua inglesa e artes.

Cada uma das áreas mencionadas será composta por 30 questões. Dessa maneira, 1/3 da prova da primeira fase será formada por questões de humanas e por linguagens. Assim, todos os candidatos que quiserem conseguir um bom desempenho na prova da primeira fase devem focar nessas duas áreas.

De uma forma geral, todo o conteúdo do ensino médio poderá ser cobrado nas questões de literatura e linguagens, uma vez que não existe uma lista de livros obrigatórios. Mesmo assim, o aluno que tem por hábito ler muito e se empenhar nessa habilidade poderá levar vantagem, já que várias perguntas são elaboradas com base na interpretação de textos clássicos da literatura.

Lembre-se também de que a prova de ciências humanas da primeira fase irá aborda alguns tópicos de filosofia e de sociologia. Assim, é fundamental que você não deixe de estudar essas duas matérias.

Vestibular Unesp 2024: funcionamento da segunda fase

A prova da segunda fase do Vestibular 2024 da Unesp será composta por questões discursivas e por uma redação, como acontecia antes da pandemia de Covid-19, quando o formato foi alterado. A segunda fase do vestibulares aplicados em 2021, 2022 e 2023 era formada apenas por questões de múltipla escolha e redação, aplicada em um dia.



As áreas do conhecimento que fazem parte das provas da segunda fase do Vestibular Unesp 2024 serão divididas da seguinte forma:

Primeiro dia de aplicação de provas:

12 questões de Ciências Humanas ;



12 questões de Ciências da Natureza e Matemática.



Segundo dia de aplicação de provas:

12 questões de Linguagens e Códigos;



Redação.

Vestibular Unesp 2024: datas das provas

Na edição de 2024, a prova da primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro de 2023, feriado nacional.

A prova da segunda fase, por sua vez, irá acontecer em dois dias diferentes: 10 e 11 de dezembro de 2023. Somente os candidatos que forem aprovados na primeira fase do vestibular poderão participar da segunda fase das provas.

A Unesp destaca que, assim como na última edição do vestibular, será oferecida também a possibilidade de participar do processo seletivo com videoprova em Libras, Língua Brasileira de Sinais.