Descubra Franquias que Não Necessitam de Funcionários

A escolha de abrir o próprio negócio pode parecer arriscada no início. Se você não quer assumir uma responsabilidade enorme logo de cara, uma ótima opção é colocar seu dinheiro em um negócio que não exija funcionários. Nesse modelo, o empreendedor trabalha sozinho e é responsável por todos os aspectos do empreendimento. Assim, hoje apresentaremos algumas franquias que não precisam de funcionários.

Como o negócio não requer funcionários, a maioria das redes tem investimento inicial inferior a R$ 100 mil, tornando-se micro franquias ou as franquias mais baratas disponíveis.

Franquias que não precisam de funcionários

Apresentamos algumas das melhores franquias que não precisam de funcionários para sua operacionalização:

Elimp

A princípio, a rede se concentra em limpeza geral, higienização e impermeabilização de lixeiras em residências e comércios. Dessa forma, o franqueado pode operar fora de sua casa, e não há necessidade de alugar um espaço de escritório.

O franqueado irá limpar carpetes e tapetes, além de fornecer serviços de remoção de manchas e remoção de odores para couro e lã. Tudo é feito em um ambiente livre de poeira e usando maquinário de última geração.

Por fim, a marca conta com uma equipe experiente que oferece todo o suporte necessário para o crescimento sustentável da rede.

Minha Quitandinha

O objetivo da rede de minimercados autônomos é proporcionar comodidade aos compradores. A micro franquia Minha Quitandinha, é um mercado honesto, onde as lojas funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e não precisam de um intermediário para vender em residências ou comércio complexos.

Assim, o franqueado trabalha de forma independente e é responsável apenas pela gestão do negócio, respaldado pela rede. A empresa tem presença nacional e oferece um portfólio de cerca de 700 produtos, que vão desde alimentos congelados até itens de higiene pessoal.

CotaFácil

É a maior rede de franquias de seguros e consultorias do Brasil, foi fundada em 2015 na cidade de Umuarama, no Paraná. Visa, atender às necessidades e acomodar o orçamento de pessoas físicas que almejam se tornar donos de empresas.

Atualmente possui mais de 207 unidades franqueadas, onde o franqueado é responsável pela aquisição e atendimento ao cliente enquanto opera em suas próprias casas.



Você também pode gostar:

CleanNew

A rede foi criada em 2015 e desde então se expandiu para 22 estados brasileiros e outros países.

Funciona em regime de atendimento domiciliar, o que significa que o técnico especialista se deslocará até o local do cliente munido de ferramentas de última geração para limpeza e blindagem de sofás, cadeiras e outros móveis domésticos. Os serviços também podem ser realizados por uma única pessoa em veículos como carros, barcos ou aviões.

Santa Carga

A rede se engaja em marketing WiFi colocando mídia em totens que carregam celulares. Assim, além de fornecer WiFi, o aparelho também transmite publicidade digital e notícias.

Hoje a rede conta com mais de 360 unidades franqueadas em todo o Brasil e duas no país vizinho Paraguai, tornando-a maior franquia de rede móvel do país.

Mr. Fit

É pioneira em fast food saudável no Brasil, servindo refeições, sanduíches e outras opções nutritivas com cardápio low carb e sucos funcionais à base de banana.

Com a ajuda de um software de aplicativo de entrega, um franqueado que opera no modelo “home office” pode vender kits de refeições congeladas sem sair de casa. Atualmente possui 514 unidades franqueadas em 26 estados do Brasil, com planos de expansão internacional plantando bandeiras na Europa e nos Estados Unidos.

CredFácil

Com duas décadas de experiência, a rede atua na área de crédito consignado e financiamento consignado visando oferecer soluções financeiras para quem precisa de crédito.

O franqueado trabalha no modelo baseado em casa, economizando dinheiro em despesas gerais. Atualmente existem 1020 unidades franqueadas localizadas em todo o Brasil.

Seld Lavanderia

No mercado de prestação de serviço de lavanderia, a franquia Seld Lavanderia opera no mercado com lavanderias self-service. Possui operações automatizadas, e tudo o que o cliente precisa fazer é seguir as instruções na tela para começar a usar os serviços.

Stuqui Projetos

É uma micro franquia voltada para suprir as necessidades de engenheiros e arquitetos. A rede tem parceria com diversos bancos que redirecionam seus clientes para a rede, essa é uma das formas de se diferenciar da concorrência.

A rede atua em três principais áreas:

Assistência técnica e inspeções;

Avaliações imobiliárias;

Relatórios de patologias da construção.

Assim, para o franqueado, a renda cresce proporcionalmente ao número de serviços prestados.

Se você se interessou por alguma das franquias apresentadas neste artigo, vale a pena fazer uma busca mais minuciosa no site da franqueadora, bem como conhecer os números envolvidos para adquirir uma unidade franqueada.