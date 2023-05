Descubra o Cashback do Cartão de Crédito: Conheça as Vantagens

No mundo das finanças e compras online, o termo “cashback” tem se tornado cada vez mais popular. Dessa forma, o usuário de cartão de crédito, provavelmente já ouviu falar dessa forma de economizar dinheiro. Entenda o que é o cashback do cartão de crédito e quais são suas vantagens!

O cashback do cartão de crédito é um programa oferecido por algumas instituições financeiras em que os usuários recebem um retorno financeiro por suas compras.

Em suma, basicamente, cada vez que utiliza o seu cartão de crédito para fazer uma compra, uma porcentagem do valor gasto é devolvida. Dessa forma, esse retorno pode ser na forma de crédito na fatura do cartão, transferência para sua conta bancária ou até mesmo vouchers de desconto em parceiros comerciais.

Como funciona o cashback?

As instituições financeiras que oferecem cashback estabelecem regras específicas para o programa. Normalmente, uma porcentagem é definida, como 1%, 2% ou até mais, que representa o valor que será devolvido ao usuário por cada compra realizada.

Por exemplo, se o cliente fizer uma compra de R$ 200 com um cartão de crédito que oferece 2% de cashback, receberá R$ 4 de volta.

Vantagens do cashback do cartão de crédito



O cashback permite que o cliente economize dinheiro diretamente em suas compras. Dessa forma, cada vez que usar seu cartão de crédito, estará recebendo uma porcentagem do valor de volta, o que ajuda a reduzir os gastos.

Além disso, dependendo do programa, o cliente pode usar o cashback de várias maneiras. Dessa forma, alguns cartões de crédito permitem que você resgate o valor como crédito na fatura, reduzindo o saldo devedor.

Transferência de valores e de pontos

Outros oferecem a opção de transferir o dinheiro para sua conta bancária ou convertê-lo em vouchers para uso em lojas parceiras. Portanto, ao usar seu cartão de crédito com cashback, o cliente pode acumular benefícios ao longo do tempo.

Quanto mais compras fizer, mais dinheiro receberá de volta. Certamente, isso pode resultar em uma quantia significativa ao final do ano, dependendo do seu padrão de gastos.

Compatibilidade com outros programas

O cashback pode ser combinado com outros programas de recompensa ou desconto oferecidos pelo cartão de crédito. Dessa forma, o cliente pode maximizar seus ganhos, obtendo vantagens duplas ou até mesmo triplas em algumas situações.

Além disso, ao oferecer cashback aos seus clientes, as instituições financeiras incentivam a fidelidade e o uso frequente do cartão de crédito. Isso significa que é possível ser recompensado por suas compras regulares, aumentando sua satisfação como cliente.

Economia pessoal e outras vantagens

Certamente, o cashback do cartão de crédito é uma excelente forma de economizar dinheiro em suas compras cotidianas. Com a oportunidade de receber uma porcentagem do valor gasto de volta, você pode acumular benefícios e reduzir seus gastos.

Portanto, ao escolher um cartão de crédito, considere os programas de cashback disponíveis e verifique as regras e benefícios oferecidos.

Lembre-se de usar o cartão de forma responsável e pagar a fatura integralmente para evitar juros e encargos. Assim sendo, aproveite essa vantagem financeira e transforme suas compras em uma oportunidade de economia.

Uma opção viável para o seu planejamento financeiro

Contudo, é válido ressaltar que o programa de cashback precisa se enquadrar no seu estilo de vida para que seja vantajoso. Dessa forma, além de comprar os itens de acordo com sua necessidade e planejamento, poderá obter créditos de volta, acumulando pontos e participando de diversos programas.

Uma vez que o mercado financeiro atual tem a concorrência elevada, o que pode ser extremamente benéfico para um cliente que se planeja financeiramente.