Descubra o que é Cansaço Sensorial e Aprenda a Lidar com Ele!

O cansaço sensorial, em tempos de redes sociais e tecnologia, pode ser mais presente na nossa rotina do que imaginamos. Porém, nem sempre as pessoas se dão conta da existência desse tipo de cansaço. Por isso, preparamos este conteúdo com uma série de informações e dicas sobre isso. Acompanhe e saiba mais!

O que é o cansaço sensorial?

O cansaço sensorial, como o próprio nome dá a entender, diz respeito ao cansaço que sentimos quando estamos diante de um estímulo sensorial muito intenso e desgastante. Por exemplo, se há uma obra perto da sua casa, pode ser que você comece a se sentir cansado de tanto ouvir barulhos de máquinas. Ou então, se você trabalha com limpeza, pode se sentir cansado de sentir tantos cheiros, mesmo que perfumados, ao longo da sua rotina.

Dito de outro modo, o cansaço sensorial é quando nos sentimos esgotados por estarmos sendo expostos a fatores que aguçam os nossos sentidos, fazendo com que a nossa mente “trabalhe” muito para decodificar aquela sensação. Pois pare e pense: quando passamos o dia ouvindo música, o tempo todo nosso cérebro está usando sua energia para ouvir essa música de fato. Por isso, podemos nos sentir cansados de “barulho” no fim do dia.

A boa notícia é que esgotar o gatilho sensorial pode ser relativamente simples e melhorar essa sensação que sentimos. Saiba mais no próximo tópico.

Como lidar com o cansaço sensorial?

Basicamente, para lidar com o cansaço sensorial é necessário esgotar o gatilho do problema. Porém, sabemos que nem sempre isso é possível. Afinal de contas, alguns desses gatilhos podem estar associados ao trabalho da pessoa, o que dificulta na hora de se “defender” deles. Vejamos, portanto, algumas ações que podem ajudar:

1. Buscar um ambiente silencioso



Durante alguns minutos do dia, tente encontrar algum espaço que seja minimamente silencioso. Se houver a possibilidade de usar algum protetor auricular, faça isso também. Fique em silêncio por alguns minutos, caso o cansaço tenha relação com sons que não se esgotam. Além disso, tente fazer essas pausas silenciosas algumas vezes ao longo do dia, sempre que possível, para minimizar o cansaço sensorial.

2. Fechar os olhos e meditar

Se o cansaço está sendo visual, como, por exemplo, em ambientes muito iluminados, coloridos, com decoração excessiva, reserve alguns minutos para fechar os olhos e tentar “esvaziar” o campo visual. Da mesma forma como mencionamos no tópico acima, tente fazer isso algumas vezes ao longo do dia.

3. Usar máscara em ambientes com cheiro forte

Usar máscara para amenizar o cheiro forte em ambientes também é uma forma de evitar e lidar com o cansaço sensorial. Além disso, reserve momentos para ir ao ar livre respirar ar puro, sem cheiros intensos. Faça pausas regulares nesse sentido e adquira máscaras que auxiliem a reduzir o cansaço de sentir muito um cheiro ao longo do dia.

4. Usar roupas mais confortáveis

Se a sensibilidade está relacionada ao calor ou ao frio, tente usar roupas mais adaptadas e leve mudas com você para tentar se trocar se houver necessidade e mudanças de temperatura, respeitando as necessidades do seu corpo e buscando mais conforto.

Esperamos que essas dicas possam contribuir, de alguma forma, na hora de lidar com o cansaço sensorial.