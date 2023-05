Descubra o que será cobrado no Vestibular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, conhecida como FCMSCSP, é uma instituição de ensino superior privada na cidade de São Paulo.

Se você quer estudar na instituição, é fundamental que você saiba o que será cobrado nas matérias que compõem a prova do vestibular.

Dessa maneira, para te ajudar a conseguir um bom desempenho na prova, o artigo de hoje separou um resumo completo com aquilo que será cobrado no Processo Seletivo FCMSCSP 2023/2. Vamos conferir!

Processo Seletivo FCMSCSP 2023/2: como funciona?

A prova da FCMSCSP é uma das duas modalidades disponíveis para os candidatos ao Processo Seletivo 2023/2. A outra é por meio do aproveitamento da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Os candidatos deverão responder 35 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma:

5 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;

5 questões de Química;

5 questões de História;

5 questões de Biologia;

5 questões de Matemática;

5 questões de Geografia;

5 questões de Física;

Redação.

Para o cálculo da pontuação final da prova, cada questão irá valer 2 pontos e a redação poderá receber nota máxima de 30 pontos. A nota máxima total que o candidato poderá obter é de 100 pontos.

Vamos descobrir, a seguir, o que será cobrado em cada uma dessas matérias e como deverá ser feita a redação do vestibular. Separamos uma versão resumida dos conteúdos com os temas mais essenciais e que você não pode deixar de estudar de jeito nenhum se quiser alcançar um bom desempenho no vestibular FCMSCSP 2023/2.

Prova FCMSCSP 2023/2: Redação

Como mencionado, a prova do vestibular da FCMSCSP também prevê uma redação em língua portuguesa. Os candidatos deverão produzir um texto dissertativo, texto narrativo ou correspondência. O texto dos candidatos será avaliado segundo: adequação ao tema proposto, ao tipo de texto solicitado, coerência e coesão.

Prova FCMSCSP 2023/2: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

As questões de Língua Portuguesa poderão abordar os seguintes temas:

Língua Falada e Escrita;

Morfossintaxe;

Teoria da Comunicação;

Semântica e Estilística;

Figuras de linguagem.

As questões de Literatura Brasileira serão baseadas em um programa um pouco mais extenso. Elas poderão abordar os seguintes temas:



Teoria da Literatura;

Processo Literário Brasileiro;

Romantismo no Brasil;

Do Barroco ao Arcadismo;

Realismo no Brasil;

O Naturalismo e o Impressionismo na ficção;

O Parnasianismo e o Simbolismo na poesia;

Modernismo no Brasil.

Prova FCMSCSP 2023/2: História

A disciplina de História foi dividida em quatro áreas diferentes pelos organizadores do vestibular da FCMSCSP. Confira quais são elas e os tópicos que podem ser abordados pelas questões a seguir:

O Mundo Ocidental Durante a Época Moderna (Século XV ao Século XVIII):

Expansão Marítima e Comercial;

Estado Moderno;

Absolutismo;

Mercantilismo;

Colonização europeia na América;

Brasil Colônia;

Humanismo e Renascimento.

A Formação do Mundo Contemporâneo (1760/80 a 1870/80):

Revoluções Liberais;

Restauração e Revolução;

Realismo e Nacionalismo;

Crise do Sistema Colonial Ibérico;

América após a Independência;

Brasil – da Independência ao apogeu do Sistema Monárquico.

O Apogeu e a Crise da Sociedade Liberal no Mundo Ocidental Contemporâneo (1870/80 a 1939/45). Tópicos:

Apogeu liberal;

As Relações Internacionais;

Brasil – da Crise Monárquica à República Oligárquica;

Crise da Sociedade Liberal;

HispanoAmérica.

O Mundo Contemporâneo: As Sociedades Atuais:

Crise da hegemonia europeia;

Sociedades capitalistas contemporâneas;

O novo equilíbrio nas relações internacionais;

Sociedades afroasiáticas contemporâneas;

Hispano-América;

Brasil – da República Populista ao autoritarismo dos Governos Militares;

Brasil – dos Governos Militares aos tempos atuais.

Prova FCMSCSP 2023/2: Geografia

A disciplina de Geografia foi dividida em três seções diferentes para ajudar os candidatos a estudarem de forma mais direcionada. Descubra quais serão os assuntos que podem ser cobrados:

Espaço da Natureza:

As inter-relações entre os diferentes componentes do quadro natural;

Principais formas e estruturas do relevo terrestre;

Quadro natural: recursos e aproveitamento econômico; sensibilidade do meio ambiente à ação do homem e estratégias para seu uso e conservação.

A Organização do Espaço Mundial:

A transformação do espaço mundial;

A geopolítica mundial;

Industrialização e acumulação;

Urbanização e estrutura interna das cidades;

Espaço agrícola;

Ação do Estado;

População;

Processo desenvolvimento/subdesenvolvimento;

Grandes conjuntos socioeconômicos do mundo atual.

Espaço Brasileiro:

Integração ao processo de internacionalização da economia;

Industrialização, urbanização e marginalização;

Transporte e organização do espaço;

Relações entre indústria e agricultura;

Crescimento populacional e políticas demográficas;

Ação do Estado e o planejamento socioeconômico;

Reprodução da dependência em nível nacional.

Prova FCMSCSP 2023/2: Matemática

Descubra quais são os tópicos que poderão ser cobrados nas questões de Matemática do vestibular da FCMSCSP:

Aritmética, Álgebra e Noções de Lógica;

Noção intuitiva de Conjuntos;

Funções, gráficos e operações;

Equações e inequações;

Polinômios;

Sequências;

Juros: simples e composto;

Análise Combinatória;

Geometria Plana;

Geometria Espacial;

Trigonometria;

Álgebra Linear e Geometria Analítica;

Operações com vetores;

Matrizes;

Transformações lineares simples.

Prova FCMSCSP 2023/2: Física

As questões de Física poderão abordar os seguintes tópicos:

Cinemática;

Dinâmica;

Estática;

Hidrostática;

Termologia

Óptica Geométrica

Eletrostática;

Eletrodinâmica;

Eletromagnetismo.

Prova FCMSCSP 2023/2: Química

Descubra os temas que poderão ser cobrados pelas cinco questões de Química do vestibular:

Estrutura da Matéria;

Transformações da Matéria;

Química Orgânica.

Prova FCMSCSP 2023/2: Biologia

Separamos alguns dos principais tópicos de Biologia que podem ser abordados pelo vestibular da FCMSCSP. Descubra quais são eles:

Seres Vivos: Características gerais, sistemas de classificação; regras de nomenclatura; conceito de espécie; categorias taxonômicas, vírus.

Célula: procariota e eucariota, características diferenciais, célula animal e vegetal, reprodução celular;

Funções Vitais dos Animais e Vegetais: sistemas e reprodução;

Genética;

Evolução;

Ecologia: Fluxo de energia e matéria na biosfera. Relações ecológicas nos ecossistemas, Ciclos biogeoquímicos, Sucessão ecológica, biomas, poluição e desequilíbrio ecológico;

Saúde, Higiene e Saneamento Básico.