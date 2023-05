Descubra os Benefícios Exclusivos do Nubank

Sempre em busca de satisfazer seus clientes e oferecer uma variedade de vantagens inéditas, o Nubank está agora lançando uma surpresa exclusiva para os amantes de filmes. Com a iniciativa “Melodias Encantadoras”, a novidade deste momento apresenta um espetáculo oficial da Disney para que os usuários possam apreciar na companhia de sua escolha. Aproveite!

Os usuários do cartão roxo poderão mergulhar na onda de sucesso do longa-metragem que tem prêmios do Oscar, Grammy, Globo de Ouro e várias outras distinções internacionais. Está curioso para saber como participar? Continue e descubra mais informações sobre essa parceria surpreendente anunciada pelo Nubank, que proporciona um desconto considerável.

Nubank: encantando e cantando

A exibição consistirá de uma transmissão exclusiva do longa-metragem intitulado “Magia”. Será em uma tela de alta definição reservada especialmente aos clientes da instituição financeira inovadora. É claro, esse não é o único pormenor do acontecimento. Além da projeção cinematográfica, a sessão contará igualmente com uma orquestra formada por dez artistas, que interpretam todas as melodias juntamente com o público.

A narrativa da família Madrigal é verdadeiramente divertida e envolvente. A diversão é assegurada aos usuários do Nubank, que terão acesso a uma antecipada compra de ingressos por um período de cinco dias. Ademais, os portadores do cartão roxo receberão um desconto de 50% sobre o valor do ingresso, enquanto os titulares do cartão Ultravioleta desfrutarão de um desconto de 75%.

O espetáculo viabiliza a experiência de ouvir ao vivo a trilha sonora marcante do filme, executada pela orquestra da Disney. As canções, como “Não mencionamos Bruno” e “Família Madrigal”, se tornarão ainda mais emocionantes durante essa performance ao vivo.

Datas das apresentações

O espetáculo ocorrerá em seis cidades do Brasil e em datas distintas. Inclusive, o cronograma foi definido da seguinte maneira:

13 e 14 de maio – Rio de Janeiro – Teatro Riachuelo;

3 junho – Salvador – Concha Acústica TCA;

10 e 11 de junho – Recife – Teatro Rioma;

17 e 18 de junho – Natal – Teatro Riachuelo;

1 de julho – Fortaleza – Teatro Riomar;

08, 09, 15 e 16 de julho – São Paulo – Teatro Villa Lobos.

Para obter os ingressos, basta acessar a plataforma do Sympla (Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo) ou a da Uhuu! (Fortaleza, Natal e Recife). Será permitida a aquisição de até quatro ingressos por CPF. Importante: as compras estarão disponíveis apenas até o dia 31 de maio! Portanto, não perca tempo e garanta o seu bilhete agora mesmo.

Fintech mira em clientes com renda alta renda

O Nubank está estrategicamente direcionando seu crescimento para atrair clientes de alta renda por meio do cartão premium Ultravioleta. Ele oferece benefícios exclusivos diante do pagamento da taxa mensal. A abordagem faz sentido especialmente para aqueles que têm grandes despesas mensais. O grupo agora tem “prioridade especial” na empresa.

Durante um evento que comemorou os 10 anos de lançamento da fintech, no dia 18 desta quinta-feira, os executivos revelaram que agora estão focados na população com renda alta no Brasil. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), esse grupo no Brasil possui renda mensal superior a R$ 17.260,14.

Atualmente, de acordo com os dados apresentados pela empresa, a carteira de crédito está distribuída entre os clientes da seguinte forma:



Baixa renda (49%);

Renda média (43%);

Alta renda (8%).

Nessa busca por uma maior relevância do público com poder aquisitivo maior, a fintech criou o Ultravioleta faz dois anos. Como citado, ele oferece benefícios especiais, tal como milhas e o cashback, para aqueles que realizam altos gastos mensais pelo cartão de crédito. Por exemplo, a mensalidade de R$ 49 não se cobra, caso o cliente gaste R$ 5 mil mensais ou tenha R$ 50 mil investidos no roxinho.

Os planos de alcançar essa nova meta, no entanto, ainda não tem divulgação. O CEO da instituição, David Vélez, adiantou somente que estão considerando as necessidades desse público-alvo, planejando novas funções para o Ultravioleta, de modo a torná-lo o principal banco dessa categoria, e não apenas uma opção secundária.

“Os clientes de alta renda representam uma oportunidade muito interessante, uma vez que já estão em nossa base, mas ainda precisam de muitas coisas para se envolverem”, afirmou ele.