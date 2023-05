Descubra os maravilhosos efeitos da chia para a saúde!

Existem benefícios incríveis da chia para a saúde que você precisa conhecer caso queira incluir esse alimento na sua rotina de forma equilibrada. Afinal, essa semente, por menor que possa parecer, pode contribuir – e muito – para uma série de funções em nosso organismo.

Acompanhe este conteúdo e saiba mais sobre os benefícios desse alimento!

Conheça os benefícios incríveis da chia para a saúde

A chia pode promover uma série de benefícios para a nossa saúde, no entanto, isso não quer dizer que ela deva ser consumida de qualquer forma, indiscriminadamente. Nós recomendamos que você converse com o seu nutricionista para não errar na quantidade diária desse alimento, combinado?

Dessa maneira, os resultados serão ainda mais incríveis! Agora, veja só os benefícios incríveis da chia para a saúde:

1. Rica em diversos nutrientes

A chia é um alimento rico em muitos nutrientes diferentes, o que a torna uma opção bastante completa quando pensamos em um ingrediente capaz de impulsionar uma alimentação saudável. Afinal, podemos encontrar fibra, fósforo, magnésio, cálcio, ômega-3 e proteínas. Por isso, ela é muito utilizada por pessoas que aderem a um estilo de vida mais fitness e saudável.

2. Promove o emagrecimento

Como a chia é rica em fibras, ela consegue promover uma maior sensação de saciedade em nosso organismo, por muito mais tempo. Isso significa que é possível sentir menos fome ao consumir chia de forma regular, reduzindo o consumo excessivo de calorias ao longo do dia. Ao mesmo tempo, a fibra também ajuda a reduzir a absorção de gordura feita pelo nosso organismo e, portanto, é uma excelente opção para o dia a dia.

3. Ajuda a reduzir o colesterol ruim

Por ser rica em ômega-3, a chia também pode contribuir para a redução do colesterol ruim, ao mesmo tempo em que potencializa o colesterol bom. Logo, é uma opção de alimento que pode ajudar, em muitos casos, a proteger a saúde do coração. Porém, para consumi-la para esse fim, lembre-se de conversar com o seu nutricionista, combinado?

4. Contém nutrientes essenciais para a saúde óssea

A chia também é rica em cálcio, sendo este um nutriente essencial para a saúde dos nossos ossos. Sendo assim, um dos benefícios incríveis da chia para a saúde é justamente prevenir doenças ósseas e fortalecer o corpo, reduzindo as chances de quebras de ossos, por exemplo.

5. Melhora as funções cerebrais

Por ser fonte de ômega-3, a chia também contribui para uma melhora interessante na saúde do nosso cérebro. Isso porque as funções cerebrais necessitam dessa “gordura boa” para poderem se manter em dia, ainda mais quando consideramos que o cérebro é formado por bastante gordura. Logo, consumir chia é uma forma de proteger as nossas funções cognitivas, podendo impactar a memorização, a concentração, a aprendizagem, o raciocínio, e assim por diante.



Lembrando que existem casos de contraindicação do consumo de chia, como pacientes com doenças intestinais inflamatórias ou diarréia. Por isso, para saber se o consumo é adequado para o seu caso, converse com um nutricionista. 😉