“Descubra os Temas Possíveis para a Redação do ENEM 2023”

Todos nós sabemos que a redação é uma das partes mais importantes da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio: e é por isso que todos os anos centenas de professores e alunos de todo o Brasil tentam prever qual será o tema da redação.

Se você vai participar da próxima edição do ENEM, é muito importante que você comece a praticar a redação com os temas que podem ser cobrados pela prova.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com alguns dos possíveis temas que poderão ser abordados pela prova de redação do ENEM 2023. Vamos conferir!

Redação do ENEM 2023: a importância dos temas atuais

É importante ter em mente que, por mais que seja difícil prever qual será o tema da redação do ENEM, pode-se fazer algumas sugestões com base nas tendências da prova, uma vez que o ENEM costuma abordar temas atuais na proposta de redação.

O tema da redação do ENEM normalmente faz referência à alguma coisa muito importante e que foi muito comentada no ano de aplicação do exame. Dessa maneira, uma ótima dica para conseguir ficar por dentro do que pode ser cobrado pela proposta de redação é sempre estar sempre atento ao que acontece em todo o mundo. Ler jornais e revistas, por exemplo, é uma boa maneira de acompanhar os principais acontecimentos que podem virar tema da redação do ENEM 2023.

Veja, a seguir, alguns dos possíveis temas que podem aparecer na prova de redação do ENEM 2023.

A evasão escolar no Brasil

A evasão escolar foi um tema muito comentado nos últimos tempos devido ao número de crianças e adolescentes que abandonaram as escolas por problemas provocados pela pandemia.

Assim, é interessante que você prepare uma seleção de repertórios sobre o tema da evasão escolar no contexto brasileiro, uma vez que você deverá utilizá-los caso o tema seja proposto pelo ENEM 2023.

Vantagens e desvantagens do Ensino à Distância (EaD)

Outro tema que poderia estar relacionado com as situações provocadas pela pandemia de Covid-19 é o Ensino à Distância (EaD).

A proposta da redação poderia te pedir para discorrer sobre as vantagens e as desvantagens do uso da modalidade EaD na educação e, mais especificamente, como ela pode afetar/afeta o cenário educacional brasileiro.



O papel das fake news na política brasileira

“Fake news” é um termo em inglês usado para denominar são notícias falsas que são veiculadas como se fossem verdadeiras.

No Brasil, muito têm sido comentado sobre as fake news, especialmente a relação das mesmas com a política, uma vez que elas são consideradas um problema nacional complexo.

A proposta da redação do ENEM poderia te pedir para discorrer sobre a disseminação nas fake news no contexto político brasileiro ou sobre possíveis maneiras de combate o problema.

Saúde coletiva no Brasil

É claro que não podemos deixar que mencionar o tema “saúde coletiva”, uma vez que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou há pouco tempo o fim da pandemia de Covid-19 em todo o mundo.

Caso o tema estivesse mais relacionado com o contexto do Brasil e menos com aquele mundial, ele poderia abordar a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) para a população brasileira e as diferentes formas de ação desse órgão no país.

ENEM 2023: como funciona a prova de redação?

A redação do ENEM pode receber uma pontuação máxima de 1000 pontos e deve ser escrita a partir do tema proposto. Os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo, ou seja, um texto em que se discute um tema com argumentos que defendem uma determinada posição sobre o assunto.

No ENEM, a redação deve ter no mínimo sete e no máximo trinta linhas, e todos o candidatos devem seguir as orientações da proposta de redação.

Por fim, é válido destacar que, apesar de não existir uma estrutura obrigatória para a redação do ENEM, é fundamental que o seu texto contenha três divisões básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão.