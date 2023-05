“Descubra os Tópicos Mais Cobrados no Vestibular Unesp 2024”.

A Unesp, Universidade Estadual Paulista, foi fundada no ano de 1976 e possui diversas unidades em todo o estado de São Paulo.

Atualmente, a instituição é considerada uma das melhores universidades de todo o país. Assim, não é de se surpreender que muitos estudantes brasileiros queiram estudar na Unesp.

Uma das formas de ingresso na Unesp é por meio do vestibular, elaborado pela Fundação Vunesp e aplicado todos os anos. O calendário da edição 2024 já foi divulgado e os candidatos podem começar a se preparar.

Para se preparar para a próxima edição do Vestibular da Unesp, você deve conhecer quais são os tópicos mais cobrados pelas questões do exame, uma vez que é muito provável que elas sejam abordadas mais uma vez.

Assim, para te ajudar na sua preparação, separamos um resumo com os tópicos mais cobrados pelas questões do Vestibular da Unesp. Utilize a lista para direcionar os seus estudos.

Português:

Interpretação de texto;

Conhecimentos gerais de gramática;

Figuras de linguagem;

Principais movimentos literários do Brasil: destaque para Romantismo , Realismo e Modernismo ;

Variações linguísticas;

Teoria Literária;

Clássicos da literatura brasileira;

Gêneros textuais.

História:

Grandes Navegações

Guerra Fria

Nazismo e Fascismo;

Revolução Russa;

Primeira Revolução Industrial;

Segunda Revolução Industrial;

Brasil colônia;

República Oligárquica;

Independência do Brasil;

Segundo Reinado;

Era Vargas;

Governo JK.

Geografia:

Fases do capitalismo ;

Oriente Médio ;

Estrutura da Terra;

Infraestrutura;

População;

Geopolítica;

Atualidades;

Geografia dos continentes;

Hidrografia brasileira

Mineração brasileira;

Relevo brasileiro;

Blocos econômicos ;

Modos de produção

Urbanização brasileira;

Processo de industrialização do Brasil;

Agropecuária

Agricultura no Brasil

Climatologia;

Vegetação.

Biologia:

Biologia vegetal;

Fisiologia humana;

Fungos;

Ecologia;

Cadeias e teias alimentares;

Problemas ambientais

Embriologia;

Genética;

Bioquímica das células;

Biotecnologia;

Vírus;

Reprodução;

Classificação biológica.

Matemática:

Geometria analítica;

Funções;

Cálculos com aritmética;

Geometria espacial;

Porcentagem;

Análise combinatória;

Juros simples e compostos;

Trigonometria;

Inequações;

Progressão aritmética e progressão geométrica;

Polinômios;

Matrizes.



Química:

Química orgânica;

Cálculo estequiométrico;

Eletroquímica;

Pilhas e baterias;

Termoquímica;

Soluções;

Radioatividade;

Equilíbrio químico;

Atomística;

Forças intermoleculares.

Física:

Resistores e capacitores;

Movimento uniforme;

Movimento circular;

Energia;

Cinemática;

Potência;

Hidrostática;

Sistemas conservativos;

Óptica;

Calorimetria;

Magnetismo.

Filosofia:

Filosofia Contemporânea;

Política;

Ética;

Metafísica;

Filosofia Medieval;

Filosofia Antiga;

Principais pensadores do Iluminismo;

Escola de Frankfurt .

Sociologia:

Sociologia do trabalho;

Movimentos sociais no Brasil e no mundo;

Questões de gênero;

Sociologia contemporânea;

Surgimento da sociologia;

Cultura e contracultura;

Diversidade no Brasil.

Inglês:

Interpretação de texto;

Gramática;

Vocabulário;

Verbos.

Vestibular Unesp 2024: dica de preparação

A prova da primeira fase do vestibular da Unesp é composta por três áreas:

Ciências da Natureza e Matemática: biologia, física, química e matemática.

Ciências Humanas: história, geografia, filosofia e sociologia.

Linguagens e Códigos: língua portuguesa e literatura, língua inglesa e artes.

Cada uma das áreas mencionadas é composta por 30 questões. Dessa maneira, 1/3 da prova da primeira fase é formada por questões de humanas e por linguagens. Dessa maneira, uma boa dica para todos os candidatos que quiserem conseguir um bom desempenho na prova da primeira fase é focar nessas duas áreas durante os próprios estudos.

Vestibular Unesp 2024: calendário das provas

No vestibular 2024, a prova da primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro de 2023. O exame será composto por 90 questões de múltipla escolha que irão abordar assuntos diversos estudados ao longo do ensino médio.

A prova da segunda fase, por sua vez, irá acontecer em dois dias diferentes: 10 e 11 de dezembro de 2023. A Vunesp destaca que o exame da segunda fase será composto por questões discursivas e uma redação. Somente os candidatos que forem aprovados na primeira fase do vestibular poderão participar da segunda fase das provas.

As provas da segunda fase do Vestibular Unesp 2024 serão divididas da seguinte maneira:

10 de dezembro de 2023 – primeiro dia de provas:

12 questões de Ciências Humanas ;



12 questões de Ciências da Natureza e Matemática.



11 de dezembro de 2023 – segundo dia de provas:

12 questões de Linguagens e Códigos;



Redação.