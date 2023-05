Descubra os Vantagens do Sistema: Uma Lista Completa

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem solicitar o cartão Meu INSS+. Segundo informações do Ministério da Previdência, a carteira está oficialmente disponível desde a última segunda-feira (22) e pode ser solicitada no app ou site oficial do Meu INSS.

O Ministério explica que o novo cartão tem a função de substituir a versão imprensa da carteirinha do aposentado. Além disso, o cidadão vai poder usar este sistema como uma espécie de clube de vantagens. Entre os benefícios oferecidos, existem descontos em remédios, em entradas para cinemas, e até mesmo para alguns shows.

Os benefícios, no entanto, ainda não estão disponíveis para todos os segurados do INSS. Em entrevista na última semana, o Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) anunciou que neste primeiro momento, tais gratificações estão disponíveis apenas para os correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Cada instituição pode oferecer a sua própria vantagem.

A lista de benefícios do cartão

Quem é segurado do INSS e recebe o seu benefício previdenciário pelo Banco do Brasil, por exemplo, poderá receber os seguintes benefícios:

10% de desconto no site de produtos para animais Petlove;

desconto de R$ 100 em jogo de panelas com fundo de indução;

10% de desconto no Pix para a compra de notebooks das marcas Positivo e Vaio;

um mês de telemedicina grátis com a Ciclic;

desconto de 12% em smartphones da Apple, Samsung e Motorola no site Trocafy;

desconto de 12% para smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos na loja Mobcom;

desconto de 12% na loja de utilidades domésticas e decoração Wolff e Lyor;

descontos em aluguel de carros pela Movida;

um mês de assinatura gratuita a um aplicativo de fitness ou de meditação.

Já as pessoas que são seguradas do INSS e que recebem os seus benefícios na Caixa Econômica Federal podem receber os benefícios abaixo:

até 30% de desconto na farmácia Extrafarma;

30% de desconto na farmácia Panvel;

até 40% de desconto nas farmácias Farmalife, Drogarias Tamoio, Drogaria Rosário e Drogasmil;

até 75% de desconto nas farmácias Pague Menos, Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo;

15% de desconto no departamento de Moda Esportiva do site da Centauro;

meia-entrada e 50% de desconto na pipoca de caramelo na rede de cinemas Cinemark.



Vale lembrar que a lista completa de benefícios é maior e pode ser atualizada pelos bancos todos os dias. A qualquer momento o cidadão poderá realizar a consulta dos atuais benefícios concedidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.

E quem é correntista de outro banco?

Mas o que acontece com o cidadão que é correntista de um terceiro banco? De acordo com informações do Ministério da Previdência, ao menos neste momento inicial do cartão, não haverá nenhum tipo de benefício disponibilizado para os cidadãos que não fazem parte de nenhuma das duas instituições financeiras.

Contudo, Carlos Lupi (PDT) já esclareceu que o Ministério vai buscar realizar parcerias com outros bancos como Bradesco, Itaú e Santander, por exemplo. Assim, o correntista de instituições privadas também poderão usar os cartões digitais para conseguir uma série de vantagens.

INSS

Com desconto ou não, o fato é que o INSS está seguindo nesta semana com os pagamentos de mais uma rodada dos seus benefícios previdenciários. Além dos repasses regulares, em maio também estão sendo realizadas as liberações do adicional do 13º salário para cerca de 30 milhões de brasileiros.

Veja no calendário abaixo:

Quem recebe salário mínimo (R$ 1.320)

Final do benefício 1 – 25/5;

Final do benefício 2 – 26/5;

Final do benefício 3 – 29/5;

Final do benefício 4 – 30/5;

Final do benefício 5 – 31/5;

Final do benefício 6 – 1º/6;

Final do benefício 7 – 2/6;

Final do benefício 8 – 5/6;

Final do benefício 9 – 6/6;

Final do benefício 0 – 7/6.

Quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 1º/6;

Final do benefício 2 e 7 – 2/6;

Final do benefício 3 e 8 – 5/6;

Final do benefício 4 e 9 – 6/6;

Final do benefício 5 e 0 – 7/6.