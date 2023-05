“Descubra Quais São as Novas Regras de Trânsito Que Estão Gerando Multas”.

Hoje nós vamos passar algumas informações, pois estas novas regras de trânsito estão gerando multas. Então, veja quais são agora!

As mudanças nas leis de trânsito sempre geram muitas dúvidas e discussões entre os motoristas. Em 2023, algumas novas regras entrarão em vigor e é importante estar atento para evitar multas e infrações.

Pensando nisso, nós reunimos algumas das principais mudanças nas regras de trânsito para te passar. E assim, você poderá ficar por dentro de tudo e prevenir problemas com multas e pontos na carteira.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final. Pois, será mais fácil para obter todas as informações necessárias sobre as novas regras de trânsito.

Quais são as novas regras de trânsito que estão gerando multas?

Recentemente, algumas novas regras de trânsito estão em andamento para entrar em vigência no Brasil. Logo, isso está gerando muitas multas em motoristas desavisados.

A principal novidade é sobre o teste toxicológico que precisa ser realizado periodicamente pelos motoristas, para evitar acidentes. Consequentemente, trazer mais segurança, tanto para os motoristas, como também para os pedestres e ciclistas.

Outra mudança é a proibição do uso de celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico enquanto estiver dirigindo, mesmo que esteja parado em semáforos. Aliás, essa nova regra existe para que as distrações dos motoristas sejam subtraídas no trânsito. Afinal de contas, os acidentes que têm como razão o uso de celulares aumentou consideravelmente nos últimos anos.

Portanto, é fundamental estar sempre atento às novas regras e mudanças nas leis de trânsito, não só para evitar multas e infrações. Mas, principalmente, contribuir para a construção de um trânsito mais seguro e consciente para todos.

Como evitar multas de trânsito?

Muitas pessoas acabam recebendo multas de trânsito, seja por um descuido ou por não saber as regras. No entanto, elas podem ser evitadas com algumas medidas.

Para ajudar você a evitar esse tipo de transtorno separamos algumas dicas que certamente irão te ajudar, confira:

Respeite as regras de trânsito

A primeira medida é respeitar as regras de trânsito. Muitas vezes, as multas são geradas por imprudência do motorista. Sendo assim, é importante respeitar os limites de velocidade. Por exemplo, parar no sinal vermelho, não usar celular ao volante, não dirigir embriagado, usar cinto de segurança, entre outras regras previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro.



Atente-se às placas

Outra dica importante é ficar atento às placas de trânsito. Pois, elas são responsáveis por indicar as regras em cada via, como limite de velocidade, proibição de estacionamento, sentido da via, entre outras informações importantes.

Portanto, fique atento às placas e não ignore as informações nelas contidas.

Mantenha a manutenção do veículo em dia

É fundamental também manter a manutenção do veículo em dia, uma vez que um carro em más condições pode gerar multas. Por exemplo, fatores como falta de equipamentos obrigatórios, como o extintor de incêndio, ou devido à falta de manutenção preventiva, como pneu careca ou falta de freio são passíveis de infrações. Além disso, manter o carro em boas condições também garante mais segurança nas ruas e estradas.

Fique de olho nos radares

Outra medida a ser adotada é a utilização de aplicativos que informem sobre radares ou fiscalização para não ser surpreendido com uma multa. Aliás, é importante destacar que o uso desses aplicativos é permitido e não configura infração de trânsito.

Procure sempre se informar sobre as regras de trânsito

Por último, é importante destacar que as multas podem ser evitadas com informação e educação no trânsito. O conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro é fundamental para evitar infrações e acidentes de trânsito. Além disso, é importante respeitar os outros motoristas e pedestres, afinal, o trânsito é um espaço coletivo e exige cooperação.

Com essas medidas, é possível evitar as multas de trânsito e garantir mais segurança nas ruas e estradas.

Quais são as principais infrações de trânsito?

As principais infrações de trânsito são aquelas que colocam em risco a vida dos pedestres e dos próprios motoristas.

Algumas das infrações mais comuns são o excesso de velocidade, o uso do celular enquanto dirige, a não utilização do cinto de segurança, o avanço de sinal vermelho e a falta de respeito às placas de sinalização. Aliás, outras infrações graves incluem dirigir embriagado, realizar manobras perigosas e ultrapassar em locais proibidos. Todas essas infrações têm consequências graves e podem levar à perda do direito de dirigir, multas altas e até mesmo prisão em casos extremos.

Agora que você já sabe tudo sobre as novas regras de trânsito e como evitar multas, é só colocar nossas dicas em prática para evitar problemas ao dirigir.