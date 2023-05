Descubra Quais São os Bens Obrigatórios a Declarar no Imposto de Renda em 2023.

Hoje nós passaremos algumas informações para que você descubra os bens obrigatórios de declarar no Imposto de Renda.

O Imposto de Renda é uma obrigação anual para muitos brasileiros. Então, com ele vem a responsabilidade de declarar todos os bens e rendimentos. No entanto, nem tudo precisa ser declarado. Na verdade, somente aqueles considerados obrigatórios pela Receita Federal.

Descobrir quais são esses bens pode ser uma tarefa complicada para quem não tem muita experiência com o assunto. Por isso, separamos algumas das principais informações para que você saiba quais são os bens obrigatórios de declarar no Imposto de Renda. Aliás, é importante lembrar que a omissão desses bens pode acarretar em multas e consequências legais, por isso é fundamental estar atento a todas as exigências do Fisco.

Portanto, acompanhe a leitura até o final. Assim, saiba quais são os bens e rendas devem ser declarados no Imposto de Renda para ficar em dia com suas obrigações fiscais.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2023?

O Imposto de Renda é uma obrigação fiscal que deve ser cumprida por muitos brasileiros. Desse modo, saber quem precisa declarar em 2023 é fundamental para não perder o prazo ou evitar problemas com a Receita Federal.

Em geral, precisam declarar o Imposto de Renda em 2023, as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano anterior.

Além disso, aqueles que tiveram receita bruta anual superior a R$ 142.798,50 em atividades rurais ou que possuem a posse ou propriedade de bens e direitos de valor total superior a R$ 300 mil também devem declarar.

É importante lembrar que alguns tipos de renda não tributáveis, como o Imposto de Renda sobre ganhos de capital em bolsa de valores e demais mercados financeiros, também exigem a declaração.

Outros casos que exigem a declaração são os de empresas ou contribuintes que realizaram operações de compra ou venda de bens, ou direitos que geraram lucros e tributos a pagar. Nesses casos, a receita obtida precisa constar na declaração do Imposto de Renda.

Qual é o passo a passo para declarar o Imposto de Renda em 2023?

Para evitar problemas com a Receita Federal, é muito importante saber qual é o passo a passo para declarar o Imposto de Renda. Então, para que você não tenha problemas no preenchimento do documento, fizemos uma sequência de 3 passos simples para te passar, veja:

Reúna todos os documentos necessários para declarar o Imposto de Renda em 2023



Antes de começar a preencher a declaração do Imposto de Renda, você precisará reunir todos os documentos necessários. Por exemplo, como comprovantes de rendimentos, recibos de despesas médicas e odontológicas, recibos de aluguel, entre outros. Verifique a lista completa no site da Receita Federal.

Preencha a declaração com calma

Ao preencher a declaração, é importante ter atenção aos detalhes e preencher com cuidado todas as informações solicitadas.

Para isso, você pode salvar a declaração de tempos em tempos para evitar perder todas as informações caso ocorra algum problema durante o processo.

Verifique as informações e faça a entrega

Por fim, cheque para ter certeza de que todas as informações estão corretas e faça a entrega da declaração, que pode ser feita pela internet ou em uma agência da Receita Federal.

Quais são os bens obrigatórios de declarar no Imposto de Renda?

Na declaração do Imposto de Renda é necessário informar todos os bens que o contribuinte possui, sejam eles móveis, imóveis ou financeiros. Porém, nem todos os bens precisam ser declarados obrigatoriamente.

Os bens que você declarar obrigatoriamente no Imposto de Renda são aqueles cujo valor ultrapassa o limite estabelecido pela Receita Federal.

Para pessoas físicas, o valor limite é de R$ 300 mil. Enquanto, para pessoas jurídicas, o limite é de R$90 mil.

Além disso, é necessário declarar a posse de imóveis, veículos, jóias, obras de arte, entre outros.

Também é obrigatório declarar bens que adquiriu no exterior, independentemente do valor. Nesse caso, é preciso informar o país de origem, a data da aquisição, o bem em questão e o valor pago em reais na época da compra.

É importante destacar que a omissão de informações sobre bens pode resultar em multas e penalidades pela Receita Federal. Portanto, é fundamental estar atento às obrigações tributárias e manter uma documentação organizada para evitar possíveis problemas.

Agora que você já sabe quais são os bens obrigatórios de declarar no Imposto de Renda e como preencher o documento, é só seguir nossas instruções para não ter problemas com a Receita Federal. E fique ligado, pois o prazo final para entregar a declaração já está chegando: vai até o dia 31 de maio.