Descubra Quais São os Rendimentos Isentos de Imposto de Renda e Aprenda a Preencher o Campo Respectivo

Hoje nós vamos passar algumas informações para que você saiba como preencher o campo de rendimentos isentos do IR e descubra quais são eles.

O Imposto de Renda é um assunto que gera muitas dúvidas e preocupações para os contribuintes. Uma das questões que mais geram confusão é a declaração dos rendimentos isentos, que muitas vezes são deixados de lado por falta de conhecimento. Porém, é fundamental que o contribuinte saiba identificar quais são os que se enquadram nessa categoria e como preencher corretamente essa informação na declaração de IR.

Pensando nisso, separamos algumas informações importantes para que você saiba exatamente quais são os rendimentos isentos e como declará-los no IR 2023. Então, acompanhe a leitura até o final e confira.

Quem precisa declarar o IR 2023?

A declaração do Imposto de Renda é uma obrigação anual dos brasileiros que possuem determinados rendimentos. O IR 2023 deve ser declarado por pessoas físicas que tenham obtido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, como salários, aposentadorias e aluguéis.

Além disso, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40 mil também deve fazer a declaração. Aliás, é importante lembrar ainda que o IR incide sobre ganhos de capital, tanto na Bolsa de Valores quanto em outros investimentos financeiros.

Pessoas que tiveram propriedades ou bens acima de R$ 300 mil, como imóveis, carros e terrenos, também precisam declarar o imposto. Caso tenha recebido valores de heranças ou doações acima de R$40 mil, é preciso informá-los na declaração.

Além disso, a obrigatoriedade de declarar o Imposto de Renda também se aplica a quem obteve ganhos de atividades rurais acima de R$ 142.798,50 e a quem realizou operações na Bolsa de Valores, independentemente do valor.

O que é preciso colocar na declaração do IR?

Em relação à declaração do IR 2023, é necessário mencionar algumas informações cruciais. Primeiramente, é importante declarar toda a renda que o usuário obteve no ano anterior, incluindo salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, entre outras fontes de renda.

Além disso, deve informar os gastos feitos durante o ano, como despesas com saúde, educação, pensão alimentícia, doações, entre outras. Também é importante ficar atento às deduções permitidas por lei, como as realizadas com dependentes, investimentos em previdência privada, entre outras.

Caso tenha imóveis ou bens móveis, como carros e barcos, é necessário informar o valor de aquisição, assim como as possíveis vendas realizadas durante o ano. Ademais, os rendimentos isentos também precisam constar na declaração do IR 2023.

Quais são os rendimentos isentos do IR?



Alguns tipos de rendimentos estão isentos do Imposto de Renda, graças à legislação tributária vigente no país. Por exemplo, os rendimentos de cadernetas de poupança obtidos por pessoas físicas, desde que o saldo não ultrapasse o valor de R$50.000,00.

Outro rendimento isento é o dinheiro recebido de restituição de Imposto de Renda, férias e 13º salário, assim como o saque de PIS ou FGTS.

Além disso, pessoas com mais de 65 anos recebem uma isenção especial sobre seus rendimentos, assim como portadores de doenças graves e aposentados por invalidez.

Como preencher o campo de rendimentos isentos do IR?

O preenchimento da declaração do imposto de renda pode gerar diversas dúvidas, especialmente no que se refere ao campo de rendimentos isentos. Afinal, este campo se refere àqueles valores recebidos que são isentos de impostos, como valores de indenizações, aposentadorias e pensões por doença grave, dentre outros.

Para preencher esse campo, é importante ter em mãos os comprovantes dos rendimentos do ano anterior, específicos para cada tipo de situação. Por exemplo, se o contribuinte recebeu uma indenização, é preciso apresentar o comprovante da empresa ou instituição responsável.

Após reunir os comprovantes, é necessário incluir o valor em cada categoria específica referente aos rendimentos isentos na declaração do imposto de renda. É importante lembrar que os valores isentos não somam ao valor total dos rendimentos. Na verdade, a declaração deve ser feita separadamente.

Além disso, é fundamental ter atenção para não confundir os rendimentos isentos com os tributáveis, que também precisam constar na declaração. A propósito, os rendimentos tributáveis incluem salários, hábitos, aluguéis e outros valores que foram tributados pelo governo.

Por fim, é recomendável contar com o auxílio de um contador ou advogado especializado na área para garantir que a declaração esteja correta e evitar possíveis problemas futuros com o fisco.

Agora que você já sabe tudo sobre o IR 2023 e os rendimentos isentos, é só seguir nossas instruções para declará-los. E assim, não terá problemas com a Receita Federal no futuro.