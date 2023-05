Descubra quem é responsável pelo pagamento do IPTU: o inquilino ou o proprietário?

Hoje nós passaremos algumas informações para que você descubra agora se o IPTU é do inquilino ou proprietário.

O Imposto Predial e Territorial Urbano, mais conhecido como IPTU, é um tributo que gera muitas discussões e dúvidas entre inquilinos e proprietários de imóveis.

Afinal, quem é responsável pelo pagamento desse imposto? Então, essa é uma pergunta recorrente e que demanda uma resposta clara e objetiva. Portanto, para solucionar essa questão, é fundamental entender as leis que regem o mercado imobiliário e os direitos e deveres de cada parte envolvida na transação imobiliária.

Para isso, nós separamos algumas das principais informações sobre o IPTU para te passar, e assim, você poderá solucionar essa e outras questões.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é o IPTU?

O IPTU é uma das principais receitas municipais nas cidades brasileiras. Aliás que é cobrado anualmente de proprietários de imóveis urbanos e tem o objetivo de financiar as despesas do município, como a construção de piscinas públicas, hospitais, escolas e outras obras.

O valor pago pelo IPTU é calculado de acordo com as características do imóvel. Por isso, considera fatores como o tamanho do terreno e a área construída, e também leva em conta a localização e a valorização imobiliária da região.

Por isso, é comum que imóveis em áreas mais nobres e valorizadas paguem IPTU mais alto do que aqueles localizados em regiões periféricas.

Cada prefeitura tem sua própria legislação para cobrança do IPTU. Por isso é importante verificar as regras específicas do local onde o imóvel está situado. Geralmente, o imposto pode ser pago em parcelas únicas ou mensais. Sendo que a falta do pagamento pode gerar multas e juros adicionais.

Quem precisa pagar o IPTU?

Qualquer pessoa que seja proprietária de imóvel em área urbana está sujeita ao pagamento do imposto. Aliás, independentemente do fato de morar ou não na casa ou apartamento. Além disso, imóveis que estejam sob a posse de outra pessoa, como alugados, também são de responsabilidade do proprietário do imóvel.

Existem, no entanto, algumas isenções previstas por lei, como para propriedades que sejam utilizadas como templos de qualquer culto, bem como para imóveis de baixo valor venal.

Há também uma série de descontos e benefícios que podem ser aplicados em alguns casos, como para idosos e pessoas com deficiência.

Em muitos municípios, é possível efetuar o pagamento do IPTU através de parcelamento. Porém, é importante lembrar que faltar o pagamento do imposto pode resultar em cobranças judiciais ou extrajudiciais do valor devido, além de multas e juros.



IPTU é do inquilino ou proprietário? Descubra agora

Conforme já dito anteriormente, o IPTU é uma contribuição que deve ser paga pelo proprietário de um imóvel em períodos determinados pela prefeitura de cada cidade. Embora seja de responsabilidade do proprietário, muitas vezes o valor é repassado para o inquilino por meio do contrato de locação.

A legislação brasileira prevê que o proprietário é o responsável pelo pagamento do IPTU, uma vez que ele é o dono do imóvel, no entanto, isso não impede que o inquilino arque com o valor caso o contrato de locação assim determine.

Caso o inquilino seja o responsável pelo pagamento do IPTU, é importante frisar que a quitação deve ser realizada em dia para evitar a cobrança de multas e juros. Em alguns casos, a prefeitura pode até mesmo iniciar um processo de cobrança judicial contra o inquilino.

Para evitar problemas, é importante que tanto proprietário quanto inquilino estejam cientes das suas obrigações fiscais. Assim, o contrato de locação deve deixar claro quem será o responsável pelo pagamento do IPTU para que não haja confusão ou desentendimentos futuros.

O que acontece se não pagar o IPTU?

O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma taxa que todos os proprietários de imóveis urbanos devem pagar anualmente ao Governo Municipal. Sendo assim, o não pagamento pode acarretar diversas consequências.

Uma delas é o aumento da dívida, uma vez que o proprietário deve arcar com juros moratórios e multas.

Além disso, o imóvel pode ser executado judicialmente e o proprietário pode perder o imóvel se não quitar a dívida. Outra consequência é a suspensão dos serviços essenciais à casa, como energia elétrica, água e esgoto.

Portanto, é de suma importância que os proprietários de imóveis fiquem atentos e contribuam com os impostos, para não ter que lidar com esse tipo de problema.

Agora que você já sabe tudo sobre o IPTU e se é de responsabilidade do inquilino ou do proprietário, é só ficar atento e não perder o prazo do pagamento. Assim, não terá que enfrentar as consequências causadas pelo não pagamento do imposto.