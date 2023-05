Descubra Se Você Possui Uma das Moedas de Um Real Que Pode Valer Até R$ 10 Mil!

Algumas moedas podem possuir um valor muito mais alto do que o seu valor original. Este é o caso das moedas raras, que podem ser de uma edição comemorativa ou adquirem sua raridade por meio de outros fatores, como baixa tiragem ou até mesmo defeitos. Sendo assim, existem os colecionadores destes itens raros, os chamados numismatas, que podem pagar uma grande quantia em dinheiro para conseguir aquela moeda especial que irá completar sua coleção.

O valor das moedas raras é determinado pelo seu grau de raridade, assim como por seu estado de conservação. Nesse sentido, existem algumas moedas de um real que podem valer muito mais do que o valor cunhado. Além disso, existem algumas que, se vendidas em conjunto, podem chegar a valer mais de R$ 10 mil, sendo muito procuradas pelos colecionadores. Dentre elas, está a moeda de um real feita para celebrar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Moedas raras de um real

A primeira moeda rara de um real é a chamada moeda “perna de pau”. Essa moeda em questão foi criada em comemoração aos Jogos Paralímpicos, e representa um atleta de atletismo para amputados.

Sendo assim, sua raridade se dá por ser uma edição comemorativa, sendo que seu valor de mercado pode chegar a R$ 8 mil. Além disso, essa moeda rara de um real faz parte de uma coleção criada no período entre 2014 e 2016, no qual ocorreram os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.

A outra moeda rara de um real em questão é a Moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi criada durante o Plano Real, e é um exemplar muito valioso. Como dito, ela foi criada para celebrar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e caso esteja em perfeito estado de conservação, e ainda possua a maioria de suas características de “fábrica”, pode chegar a valer entre R$ 600 e R$ 1 mil.

Além disso, a raridade dessa moeda se deve à sua baixa tiragem, ou seja, poucos exemplares foram produzidos, cerca de 600 mil.

Por fim, existe a moeda rara de um real chamada de Moeda do Centenário de Juscelino Kubitschek. Neste caso, além de uma edição comemorativa, a moeda apresenta um erro de fabricação, o que determina sua raridade. Sendo assim, caso essa moeda rara apresente um erro em sua parte prateada, com ela deslocada do centro, ela pode chegar a valer R$ 1 mil.

Nota rara pode chegar a R$ 3.500

De acordo com a conta do TikTok, RNF Coleções, especializada em moedas e notas raras, existe uma nota de 5 reais que pode valer muito dinheiro, dependendo de seu estado de conservação, assim como algumas características únicas.

O primeiro fator que torna esta nota rara e valiosa é a sua baixa tiragem, o que significa que poucas notas iguais a essa foram impressas. Além disso, outra característica única é possuir seus números iniciais começando entre A1412 e 1609A. Por fim, essa nota de 5 reais em questão também deve possuir as assinaturas de Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda, e Pedro Sampaio Malan, também ex-ministro da Fazenda.

Caso essa nota de 5 reais esteja em perfeito estado de conservação, sendo que nunca foi utilizada e não possui nenhum tipo de marcas, ela pode chegar a incríveis R$ 3.500. Desta forma, é importante conferir se possui alguma das notas ou moedas raras em casa, pois isso pode gerar um ganho considerável em alguns casos.