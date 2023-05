Descubra Tudo Sobre o Sorteio de R$2,2 Milhões da Timemania 1938 de 18 de Maio

Caro apostador da Timemania, gostaríamos de lembrá-lo que HOJE (18/05) ocorrerá o aguardado sorteio número 1938, oferecendo o prêmio de R$ 2,2 milhão.

No Notícias Concursos, informamos em tempo real o resultado do sorteio da Timemania 1938. Confira aqui, a partir das 20h, o sorteio que acontece no Espaço Caixa Loterias, na cidade de São Paulo.

Regras e Premiações da Timemania 1938

Para conquistar o prêmio no valor de R$ 2.200.000,00 no sorteio da Timemania de hoje, você, apostador, precisará acertar as sete dezenas sorteadas. É importante lembrar que, caso mais de uma pessoa seja contemplada, o prêmio será dividido igualmente entre elas.

Cada aposta da Timemania é composta por 10 dezenas, e além de acertar todas as sete dezenas sorteadas, é possível ganhar prêmios ao acertar 6, 5, 4 ou 3 dezenas. Também há um prêmio de R$ 8,50 para aqueles que acertarem o Time de Futebol sorteado.

Diferenciais da Timemania e Formas de Apostar

Uma das principais características que diferenciam a Timemania das outras loterias da Caixa é o sorteio de um Time de Futebol em cada concurso. Esse sorteio, chamado de “Time do Coração”, conta com a participação de 80 times de futebol.

Você pode concorrer ao prêmio da Timemania 1938 fazendo suas apostas em qualquer casa lotérica ao preço de R$ 3,50. Além disso, é possível apostar por meio do site oficial das Loterias da Caixa. No entanto, é importante ressaltar que apenas maiores de 18 anos podem fazer apostas.

Regras e Divisão dos Prêmios da Timemania 1938

Cada aposta da Timemania é composta por dez dezenas, enquanto o resultado do sorteio é baseado em sete dezenas. Os números são selecionados dentre os 80 disponíveis para esse jogo lotérico, numerados de 01 a 80. Após o sorteio das sete dezenas, é realizado o sorteio do Time do Coração, também com 80 opções disponíveis.

De acordo com informações fornecidas pela Caixa Loterias, do valor arrecadado em apostas para o sorteio da Timemania 1938, o percentual de 46% é destinado ao pagamento dos prêmios aos ganhadores. No entanto, antes da distribuição dos prêmios, são descontados os valores fixos estabelecidos para cada categoria de acerto.

Segue a divisão dos prêmios fixos descontados:

R$ 3,50 para apostas premiadas com três acertos;

R$ 10,50 para apostas premiadas com quatro acertos;

R$ 8,50 para apostas premiadas com o Time do Coração – Futebol.



Após a dedução desses prêmios fixos, a divisão dos 46% ocorre da seguinte forma:

50% são distribuídos entre os acertadores dos sete números;

20% são destinados aos acertadores de seis números;

10% são concedidos aos acertadores de cinco números;

10% são reservados para o próximo sorteio, cujo concurso termine com 0 ou 5.

Caso não haja nenhum apostador que acerte as dezenas sorteadas, o valor do prêmio acumula para o próximo sorteio da Timemania.

Criada em março de 2008, a Timemania tem como objetivo auxiliar os times de futebol do Brasil a quitar suas dívidas com o fisco do Governo Federal. Desse modo, 22% de todo o valor arrecadado em apostas é destinado a esse fim.

Caso esteja interessado em conferir o resultado da Timemania 1938 e de outras loterias, sugerimos que você acesse a nossa seção exclusiva de “Loterias” aqui no Notícias Concursos. É relevante destacar que a responsabilidade pelo sorteio da Timemania 1938 recai sobre as Loterias da Caixa, e nosso site não possui uma ligação direta com a referida instituição.